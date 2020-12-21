«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Хосеп Гвардиола не пожалеет ученика в Кубке лиги

22 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «канониров» оценён экспертами в 5.45. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Ман Сити» 22 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» (22.12.2020)

Декабрь в разгаре. Впереди в топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок. После 14-го тура английская Премьер-лига возьмёт небольшую паузу, чтобы провести матчи 1/4 финала Кубка лиги. Некоторые команды получат дополнительный отдых, а некоторым придётся попотеть.

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Четвертьфиналы решено проводить в два дня: сперва две встречи 22 декабря, затем ещё две 23 декабря. Во вторник всё внимание приковано к битве «Арсенала» и «Манчестер Сити». Противостояние Микела Артеты и Хосепа Гвардиолы стартует в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.



Лондонцам на пути к четвертьфиналу турнира пришлось убрать с дороги «Лестер» и «Ливерпуль». Однако было это ещё на рубеже сентября и октября, когда они выглядели гораздо лучше. С «лисами» всё решилось в основное время (2:0), а вот с красными табло показало нули и пришлось пробивать послематчевую серию (5:4 пен.).



Теперь же «канониры» заметно сдали. Успех на европейской арене в расчёт не берём, уровень соперников там откровенно слабый, а вот в родной АПЛ творится полнейший бардак. В 14 турах набрали всего 14 очков, а это график борьбы за выживание. Столь слабо в чемпионате Англии клуб не стартовал аж 45 лет. До зоны вылета всего четыре пункта.

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«Арсенал» не может выиграть в чемпионате Англии с начала октября, то есть уже семь туров подряд. За это время успел набрать лишь два балла и потерпел пять поражений. Добавим жуткие проблемы с результативностью. Едва ли четыре мяча в 10 последних играх первенства (половина из которых — с пенальти), могут устроить Артету. Хотя тот стабильно рассуждает о доминации и неплохом футболе, лишь усиливая ярость болельщиков.



Один из нападающих и капитан Пьер-Эрик Обамеянг пропустил прошлую игру с «Эвертоном» и с большой долей вероятности не сможет помочь и на этот раз. Также придётся обойтись без двух основных центральных полузащитников: Томас Парти в лазарете, а Гранит Джака отбывает дисквалификацию.



По сообщениям СМИ, руководство лондонцев пока что поддерживает Артету, даже готово выделить средства на укрепление состава в зимнее окно. Однако вполне возможно, что земля под ногами главного тренера будет не такой твёрдой. Шансов против команды своего бывшего наставника Пепа Гвардиолы у него маловато.

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«Манчестер Сити» постепенно набирает форму. В восьми предыдущих играх во всех турнирах ни разу не проиграли, одержав пять побед. Из группы Лиги чемпионов удалось выйти с первого места, а в АПЛ на данный момент манкунианцы находится в трёх пунктах от топ-4, имея игру в запасе.



Впрочем, любопытно здесь другое. «Горожане» на этом солидном промежутке умудрились пропустить всего лишь один мяч. В остальных семи случаях получалось сохранять ворота нетронутыми. Более того, на данный момент они пропустили меньше всех не только в чемпионате Англии, но ещё и на европейской арене.



На таком фоне индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1 мяча за коэффициент 1.79 выглядит интересно. Беззубой атаке «канониров» будет очень тяжело рассчитывать на успех. А любители рискнуть вполне могут подумать над П2 всухую за жирный коэффициент 3.10.

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Дело тут в том, что помимо удручающей статистики домашних игр в АПЛ, против лондонцев играет ещё и кошмарная статистика личных встреч. «Манчестер Сити» за восемь последних поединков с «Арсеналом» одержал семь побед. Шесть из них – всухую.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» 22 декабря 2020

Руководство «Арсенала» поддерживает главного тренера, хотя результаты в АПЛ в последнее время удручающие. Маловато шансов у испанского специалиста и против «Манчестер Сити» в Кубке лиги. Команда Гвардиолы находится в хорошей форме. Голов не так много, зато полный порядок с линией обороны. В прошлом сезоне Артета выбил «горожан» из полуфинала Кубка Англии, Пепу нужно вернуть должок.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 3.10.