Конор Макгрегор – Дастин Порье на UFC 257. Ноториус превратит реванш в скуку

Порье продержится дольше, чем в первый раз. Но победить ирландца не сможет.

В ночь с 23 на 24 января в главном бое турнира UFC 257 сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это будет бой-реванш, в 2014 году Конор отправил соперника в нокаут в первом же раунде. Начало боя – не ранее 6:00 мск 24 января. Есть ли шансы у Дастина взять реванш? Букмекеры в это не слишком верят.

Когда дата боя Конор Макгрегор – Дастин Порье 2

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Место проведения боя пока держат в секрете, но, вероятно это будет Абу-Даби, а точнее, Бойцовский остров Яс.

В 2014 году Конор и Дастин Порье уже встречались в полулегкой весовой категории, но тогда зрелища не получилось. Ноториус отправил Дастина в нокаут в первом же раунде. Сейчас бой пройдет в легком весе. Были слухи, что победитель этого боя может получить пояс Хабиба Нурмагомедова, но, кажется, россиянин скоро вернется в октагон.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Макгрегор – Порье 2

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

Полный кард турнира UFC 257

На данный момент на турнире UFC 257 запланированы 11 боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В со-главном бою Мишель Уотерсон встретится с Амандой Рибас. Полностью кард турнира UFC 257 выглядит так:

Конор МакГрегор (22-4) – Дастин Порье (26-6);

Мишель Уотерсон (18-8) – Аманда Рибас (9-1);

Джессика Ай (16-8) – Джоанн Калдервуд (16-6);

Брэд Таварес (12-3) – Антонио Карлос Джуниор (10-4);

Насрат Хакпараст (12-3) – Арман Царукян (15-2);

Оттман Азейтар (13-0) – Мэтт Фревола (8-1-1);

Андре Муниз (20-4) – Эндрю Санчес (14-5);

Шейн Бургос (13-2) – Хаким Даводу (12-1-1);

Умар Нурмагомедов (12-0) – Сергей Морозов (17-3);

Амир Албази (13-1) – Жалгас Жумагулов (13-4);

Коэффициенты и ставки на бой Макгрегор — Порье

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Форма Конора Макгрегора и Дастина Порье

32-летний Ноториус не выходил в октагон почти год. В январе 2020 года он за 40 секунд уничтожил Дональда Серроне. Всего же на счету ирландца сейчас 22 победы и 4 поражения, последнее из которых нанес Конору Хабиб Нурмагомедов в 2018 году. Впрочем, кажется, Макгрегор об этом уже забыл и предрекает Порье повторение боя 2014 года.

«Наибольшее количество нокдаунов в поединке за чемпионский титул UFC! Хирургическая точность ударов. Сейчас я в разы лучше того уровня. С нетерпением жду возможности это продемонстрировать!» — написал Конор в своем аккаунте в «Твиттере».

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Дастин –последний раз выходил в октагон в июне 2020 года и победил Дэна Хукера единогласным решением. На его счету 33 боя и 26 побед. С Конором его роднит то, что последнее поражение он тоже потерпел от Хабиба. В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в 3-м раунде.

Американец помнит, как проиграл Конору 6 лет назад и уверен, что такого не повторится. Просто потому, что он стал опытнее.

«В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. Очевидно, что Конор — отличный боец. В UFC он прикончил много парней, включая меня. Но сейчас мы стали намного более зрелыми бойцами, реванш будет совершенно другим. Я хочу просто перехитрить и победить его. Сейчас у меня нет злобы к Конору, это просто бизнес», — подчеркнул Порье.

Порье владеет черным поясом по джиу-джитсу, но вряд ли в этом бою мы увидим много борьбы. Оба бойца – в первую очередь ударники. Так что велика вероятность нокаута. Првоерим, чья челюсть крепче.

Прогнозы экспертов на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье

Эксперты отдают преимущество Ноториусу, правда, делая оговорку, что все будет зависеть от подготовки Конора. Раньше с этим у ирландца бывали проблемы.

«Дастин прибавил с момента их первого боя. В ударной технике и других компонентах. Однако и Макгрегор прогрессировал. Думаю, мы увидим то же, что и в первый раз. Конор — ударник высочайшей точности, но тут главный вопрос — не потерял ли он это качество.

Если Макгрегор так же хорош, то бой снова завершится досрочно… Но это если Конор по-прежнему точен. Да, его могут перевести в партер, но Порье никогда не отличался тейкдаунами. С точки зрения качества ударки Макгрегор является лучшим в истории легкого веса, одним из лучших в истории промоушена. Он выиграет этот поединок, пусть и с большим трудом, чем в первый раз», — заявил тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов тоже уверен в победе Конора, причем он ставит на такое же развитие событий, как и в первом бое.

«Мне кажется, что стиль Конора слишком сложен для Порье. Есть чувство, что реванш закончится так же, как и в первый раз. Знаю, что Конор в прекрасной форме. У него в Ирландии отличная команда. Он будет готов к январю», — отметил Лобов.

На Порье не ставит никто, поэтому отвечать приходится самому Дастину. Он уже успел заявить, что со стороны ирландца было большой ошибкой недооценить его.

«У Конора отличный тайминг, он блестяще работает на контратаках, у него хорошее чувство дистанции. Мне кажется, что многие люди недооценивают его навыки джиу-джитсу. Я не буду недооценивать его в любом из аспектов. Мы идем драться. Он смотрит мне за спину, говоря о бое с Мэнни Пакьяо после меня. И это огромная ошибка с его стороны. Возможно, я и сам подерусь с Пакьяо, пройдя Конора», — сказал Дастин.

А на кого в предстоящем поединке Макгрегор – Порье 2 ставите вы? Оставляйте свои варианты в комментариях!