«Верона» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Видаль продолжат давить на «Милан» в Серии А

23 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Серии А «Верона» — «Интер» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Верона» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Интер» (23.12.2020)

Многострадальный 2020 год подходит к концу, осталось чуть больше недели. Со сборными и групповыми этапами еврокубков разобрались, теперь всё внимание приковано к топ-5 лигам и национальным Кубкам. В итальянской Серии А добрались до 14-го тура.

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Он завершится в среду, 23 декабря, сразу восемью матчами. Наиболее ранний стартует в 20:30 мск. «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» будет принимать «Интер». Соперники набрали ко второй половине декабря хороший ход и выступают в полном соответствии с ожиданиями.



Хозяева полностью подтверждают статус крепкого середняка. Пропускают мало, проигрывают редко, готовы доставить проблемы кому угодно. За 13 туров потерпели всего три поражения, а больше двух мячей ещё не пропускали. Уже успели отобрать очки у «Ромы», «Ювентуса», «Милана», «Аталанты» и «Лацио».



Собственно, все неудачи приключились с командами попроще — «Пармой», «Сассуоло» и «Сампдорией». Что особенно удивительно, проигрывали исключительно на своём поле. А вот в гостях чувствуют себя гораздо увереннее. Правда, с «нерадзурри» придётся играть в родных стенах.

«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Билялов не пустят ЦСКА на 1-е место Казанцы одержали шесть побед подряд перед паузой на Евротур и возглавили сводную таблицу КХЛ.

В прошлом сезоне «мастифы» доставили подопечным Антонио Конте изрядное количество проблем. На выезде вели до середины второго тайма, но всё же уступили со счётом 1:2. Зато на своём поле получилось лучше. Снова забили первыми, дважды пропустили после перерыва, спаслись на 86-й минуте (2:2).



«Верона» сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице с 20 очками, даже до зоны Лиги чемпионов всего четыре пункта. Жёлто-синие пропустили только 12 раз, по меркам результативного чемпионата Италии показатель прекрасный. Реже мяч из сетки доставал лишь один клуб — «Ювентус».



«Интер» отреагировал на второй кряду провал в Лиге чемпионов единственно верным способом — быстро переключился на национальное первенство. Шесть побед подряд в Серии А, в том числе над «Наполи» и «Сассуоло». Лишь в одном из указанных случаев пропустили больше одного мяча (4:2 с «Торино»).

«Валенсия» — «Севилья». Прогноз: «Барсу» и «Реал» остановили, Черышев идёт за Ракитичем! «Севилья» не может обыграть «Валенсию» на выезде почти восемь лет. А с грандами команда Хави Грасии хороша.

Подопечные Антонио Конте вплотную подобрались к «Милану», допустившему пару осечек. У «россонери» 31 очко, у соседа — 30. Остальные отстают как минимум на три балла. Потому спорить с линией букмекеров сложно: «Верона» сейчас хороша, но «Интер» поймал кураж и почувствовал собственную силу. Ставить против него совсем не хочется.



За последние 10 лет соперники пересеклись 11 раз, лишь однажды клуб из «Милана» забил меньше двух мячей. Ромелу Лукаку в полном порядке, расцветает Ашраф Хакими. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Интера» за 2.17 и тоталом больше 2.5 мяча за 1.72. Пять предыдущих очных встреч выдались верховыми. Что-то в духе 1:3 или 1:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Интер» 23 декабря 2020 года

У «Вероны» отличная защита, реже пропускает лишь «Ювентус». Вот только «Интер» набрал страшный ход, добыв шесть побед в Серии А подряд. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за 1.72. Пять предыдущих очных встреч выдались верховыми, «мастифы» свой гол, как правило, находят.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.