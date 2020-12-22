«Валенсия» как Робин Гуд, раздает очки бедным и отбирает у богатых. На очереди «Севилья».

«Валенсия» — «Севилья», «Юве» – «Фиорентина» и другие матчи. Что смотреть 22 декабря

Российский футбол ушёл на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 22 декабря.

На что ставить в футболе 22 декабря

Главный матч дня – встреча «Валенсии» и «Севильи». «Летучие мыши» в этом сезоне звёзд с неба не хватают, но грандов кусают нещадно. Обыграли «Реал», отобрали очки у «Барселоны». На очереди «Севилья» — ещё один лакомый кусочек для команды Хави Грасии. Будем смотреть начиная с 19:30 мск.

Кроме того, обратите внимание на игру команд из лидирующей группы – «Реал Сосьедад» против «Атлетико». Также во вторник пройдут матчи «Эльче» — «Осасуна» и «Уэска» — «Леванте».

«Тамбов» — «Урал». Прогноз: поле в Саранске поможет Рыжикову в последнем матче декабря Лидеры «волков» бойкотируют матчи из-за долгов по зарплате, но у «Урала» потерь тоже достаточно.

В Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», у которой этот сезон пока совсем не задаётся. Кроме того, в Серии А «Кротоне» примет «Парму».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 22 декабря

В КХЛ большой игровой день – сразу 7 матчей! Тут и «армейское» дерби СКА – ЦСКА, и встреча «Спартака» с «Ак Барсом», и игра московского «Динамо» с «Йокеритом». На Урале пройдёт принципиальный матч «Автомобилиста» и «Трактора», а «Локомотив» примет «Северсталь». Кроме того, «Сибирь» сыграет с «Амуром», а «Салават Юлаев» — с минским «Динамо».

На что ещё ставить 23 декабря

Баскетбольная Евролига проводит предрождественский тур. «Зенит» должен принять «Црвену Звезду», но эта встреча под вопросом – в сербском клубе вспышка коронавируса. ЦСКА на выезде сыграет с «Асвелом», который ранее обыграл «Химки».

ЦСКА — «Зенит». Прогноз: 10-я победа подряд для Джеймса, Курбанова и Шенгелии Красно-синие не проигрывают в Евролиге с октября и делят первое место с «Барселоной».

В Великобритании проходит показательный теннисный турнир, в нём принимает участие Энди Маррей. Во вторник именитый британец сыграет с Кэмероном Норри.

Классный матч в мужской волейбольной Суперлиге – московское «Динамо» сыграет против новосибирского «Локомотива». Кстати, эти же клубы в пятницу встретятся в полуфинале Кубка России. В женской лиге тоже будут играть сегодня – «Спарта» примет «Динамо-Метар».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!