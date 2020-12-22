«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов

«Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.52, успех «Барыса» идёт за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 23 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Барыс» Нур-Султан (23.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: ещё один подарок от Месси для «Атлетико» и «Реала» «Вальядолид» в шести последних турах проиграл лишь однажды, а каталонцы слишком нестабильны.

На среду, 23 декабря, запланированы три матча. Самый ранний стартует в 17:00 мск в Балашихе. «Авангард» сразится с «Барысом» в центральном матче дня. Это вторая их встреча в сезоне. Первую российский клуб забрал в Нур-Султане в одну калитку — 5:2 с 2+1 от Дениса Зернова и ассистентским хет-триком Рида Буше.

Впрочем, тогда «барсы» выступали откровенно слабо, а к зиме они набрали солидный ход. Теперь будет тяжелее. Шутка ли — семь побед в восьми последних поединках. Прежде о таком графике даже мечтать не приходилось. Единственное поражение потерпели от «Торпедо» на своём льду (2:3).

Любопытно, что во всех случаях выигрывали на тоненького. Никаких разгромов, строго разница в одну-две шайбы. Постоянно показывали характер — несколько раз отыгрывались, трижды брали верх за пределами основного времени. И самое главное — стали гораздо надёжнее обороняться.

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Хосеп Гвардиола не пожалеет ученика в Кубке лиги В прошлом сезоне Артета оставил Гвардиолу без Кубка Англии. Пеп вернёт должок.

Лишь в одном из восьми последних матчей пропустили больше двух шайб. Забивают тоже немного, планку в два гола на указанном отрезке преодолели всего дважды. Однако отличные действия вратарей и индивидуальное мастерство атакующих исполнителей позволяют исправно добиваться результата.

После паузы «Барыс» успел выйти на лёд два раза. Дожал «Куньлунь» (2:1 ОТ) и «Торпедо» (3:2 ОТ). С нижегородцами показали умение держать удар: позволили сопернику отыграться с 0:2, причём вторую шайбу получили за 72 секунды до сирены при пустых воротах. И ничего — забили в первой же смене овертайма.

Клуб из Казахстана по-прежнему располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, но положение выглядит устойчивым. Во-первых, «Сибири» не хватает уже пяти баллов. Во-вторых, есть игры в запасе. По потерянным очкам даже отставание от идущего третьим «Металлурга» минимально.

«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз: Роналду продолжит восхождение, теперь достанется Рибери Фиолетовые играют на выезде хуже всех в Серии А, а действующий чемпион набрал ход.

Правда, впереди серьёзнейшее испытание. «Авангард» завалил отрезок перед паузой, зато после неё разгромил «Куньлунь» (5:1). Счёт обманчив — до 35-й минуты на табло горели единицы, подопечные Алексея Ковалёва развалились только в конце. Против бывшего клуба блистательно отыграл Шимон Грубец — 37 сейвов с 38 бросков.

Омичи находятся на втором месте Востока — 51 очко, 36 матчей. «Ак Барс» оторвался на девять пунктов, но при трёх «лишних» играх. Разумеется, на своём льду шансы подопечных Боба Хартли выше. И всё же линия выглядит странно. На П1 дают 1.52, хотя в Балашиху приедет вовсе не безнадёжный аутсайдер.

Брать ли Х2 за 2.60 — дело вкуса. Потенциальный выигрыш хорош, но и риск довольно серьёзный. Потому мы бы выбирали между Ф2 (+1.5) за 1.90 и ИТМ 3 гола «Авангарда» за 1.92. «Барыс» в последнее время пропускает мало, так что хозяевам придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 23 декабря 2020 года

Конечно, на своём льду шансы «Авангарда» выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. Омичам не хватает стабильности, а у «Барыса» семь побед в восьми последних матчах. И лишь раз на указанном отрезке пропустили больше двух шайб (2:3 от «Торпедо»). ИТМ 3 гола «Авангарда» за близкий к двойке коэффициент выглядит любопытно.

Ставка: ИТМ 3 гола «Авангарда» за 1.92.