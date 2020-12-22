«Торпедо» — «Сочи». Прогноз: Третьяк, Точицкий и Рундблад помогут «Сибири» с «Барысом»

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Сочи» идёт за 4.55.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 23 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 23 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 14.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Сочи» (23.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй.
На среду, 23 декабря, запланированы три матча. Два из них стартуют в 19:30 мск. В Нижнем Новгороде «Торпедо» будет выяснять отношения с ХК «Сочи». Накануне соперники провели нервные поединки, которые добрались до дополнительного времени. Правда, завершилось всё по-разному.
Подопечные Дэвида Немировски на своём льду уступили «Барысу» (2:3 ОТ). Очень долго раскачивались, но результатом вполне могут быть довольны. Начали с 0:2, по такой игре даже один балл — это нормально. Команда его заслужила: в третьем периоде висела на воротах оппонента, нагружала вратаря и всё же затолкала вторую шайбу за 72 секунды до сирены.
В овертайме, впрочем, всё быстро закончилось. В первой же атаке Якоб Лилья сделал всё сам. Вредная привычка «Торпедо» проигрывать сразу после перерывов на Евротур подтвердилась. Выглядели хоккеисты тяжеловато, с началом декабря не сравнить. Немировски сказал, что некоторые игроки не могли тренироваться во время паузы из-за болезни.
Пока ситуация остаётся комфортной — 41 очко в 38 матчах, седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. До «Автомобилиста» всего один балл, а идущая девятой «Сибирь» отстаёт уже на семь пунктов. Пусть и при игре в запасе. Важно быстро набрать кондиции, всё остальное у нижегородцев имеется.
«Сочи» тем временем выдал концерт в Латвии. Проигрывал рижскому «Динамо» со счётом 1:4 к 35-й минуте, забросил четыре шайбы подряд и позволил сопернику отыграться уже при пустых воротах. В овертайме всё же дожали (6:5 ОТ). Шансы на плей-офф сохраняются сугубо теоретические.
Отставание от топ-8 составляет 11 баллов, при двухочковой системе это очень много. «Леопарды» вроде бы потихоньку добавляют, три победы в пяти последних матчах. Но слишком уж многое было потеряно осенью. Теперь надо постараться зацепиться в Нижнем Новгороде.
Статистика противостояния абсолютно равная: 20 игр, по 10 побед на каждого. В нынешнем сезоне ещё не пересекались. Перекос в линии кажется чрезмерным. Пару недель назад подопечные Дэвида Немировски действительно шли бы явным фаворитом, но проблемы с функциональной готовностью выравнивают баланс сил.
Потому мы бы плясали от аутсайдера. Логично выбирать между ИТБ 2 гола «Сочи» за 2.23 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.48. «Торпедо» осталось без Алексея Мельничука, которого отозвал «Сан-Хосе». Без него проблемы с первым номером рискуют снова проявиться. А «леопарды» уже пять матчей кряду забивают не меньше трёх шайб.
Учитывая трудности нижегородцев в обороне, пару-тройку голов гости наверняка найдут. Правда, далеко не факт, что этого хватит для набора очков. Ведь защита у подопечных Евгения Ставровского тоже умеет чудить. Потому «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 2.00 тоже имеет право на жизнь.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — ХК «Сочи» 23 декабря 2020 года
«Торпедо» осталось без Алексея Мельничука, которого отозвал «Сан-Хосе». И накануне проиграло «Барысу», показав непривычно слабый уровень движения. Дэвид Немировски связал это с болезнью некоторых хоккеистов, которые не могли нормально тренироваться в паузу. А вот «Сочи» забивает не меньше трёх голов на протяжении пяти матчей. Проверим индивидуальный верх гостей.
Ставка: ИТБ 2 гола «Сочи» за 2.23.
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