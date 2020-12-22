«Сток» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бейлу придётся повозиться с Джоном Оби Микелом

«Гончары» сыграли на ноль в шести из семи последних матчей, а в позиционных атаках лондонцы не блещут.

23 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Сток Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех клуба из города Сток-он-Трент оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Сток Сити» — «Тоттенхэм» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Сток Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Кубка английской лиги «Сток» — «Тоттенхэм» (23.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок. Английская Премьер-лига взяла небольшую паузу, чтобы провести матчи 1/4 финала Кубка лиги страны. Некоторые команды получат дополнительный отдых, а некоторым придётся тратить дополнительные силы.

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Четвертьфиналы решено проводить в два дня: две встречи 22 декабря, оставшиеся — 23 декабря. В среду среди прочих представитель Чемпионшипа «Сток Сити» попробует замахнуться на сенсацию в матче с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Бет-365» в городе Сток-он-Трент.



Во втором по силе английском дивизионе провели уже 20 туров. Набрав 33 очка, «гончары» занимают седьмую строчку. Отставание от лидеров «Норвича» и «Борнмута» заметное, десять и пять пунктов соответственно, но шансы на борьбу за повышение в классе до сих пор сохраняются неплохие. Ведь для попадания в плей-офф достаточно попасть в топ-6.



В целом в нынешнем сезоне «Сток» выглядит хорошо. В Чемпионшипе не так много поражений, а в Кубке лиги Англии получилось добраться до четвертьфинала, начав с первого раунда. Стоит также отметить, что по пути умудрились выбить сразу двух крепкий представителей АПЛ – «Вулверхэмптон» (1:0) и «Астон Виллу» (1:0).

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«Тоттенхэм» миновал третий раунд турнира из-за проблем соперника с тестами на COVID-19 и прошёл сразу в четвёртый, где его ожидал «Челси». Синие тоже не стали проблемой, хотя для этого пришлось пробивать послематчевую серию пенальти. Причём «шпоры» даже проигрывали до 83-й минуты встречи, действуя фактически вторым составом.



Теперь же форма подопечных Жозе Моуринью заметно просела. Ещё несколько туров назад они наравне с «Ливерпулем» лидировали в АПЛ. Однако два подряд поражения от команды Клоппа (1:2) и «Лестера» (0:2), а также ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) спустили лондонцев сразу на шестую строчку.



Букмекеры считают, что поединок против «Сток Сити» в Кубке лиги получится результативным, но, на наш взгляд, ждать града голов не стоит. Во-первых, «шпоры» в последнее время забивают нечасто. Вряд ли кого-то можно удивить шестью голами в пяти предыдущих играх. При этом «гончары» тоже высокой результативностью не блещут.

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Зато представитель Чемпионшипа здорово играет в обороне. В шести из семи предыдущих матчей во втором по силе английском дивизионе клуб из города Сток-он-Трент не пропускал. Не стоит также забывать и о «сухой» серии в Кубке лиги. На таком фоне мы бы проверили тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.93.



Тем более для Жозе Моуринью это отличная возможность дать лидерам отдохнуть. Португалец наверняка проведёт значительную ротацию состава. Так что на своём поле «Сток» обязательно заставит «Тоттенхэм» попотеть.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Сток Сити» — «Тоттенхэм» 23 декабря 2020 года

Форма «Тоттенхэма» заметно просела, матч в Кубке лиги – отличная возможность дать лидерам отдохнуть. Однако у второго состава «шпор» могут возникнуть трудности в гостях у представителя Чемпионшипа. «Сток Сити» пока ни разу не пропустил в текущем розыгрыше турнира, хотя дважды успел встретиться с крепкими соперниками из АПЛ. При этом во втором по значимости английском дивизионе в последнее время «гончары» тоже пропускают редко.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.93.