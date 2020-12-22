«Реал» — «Гранада». Прогноз: Рамос и Бензема почувствовали запах крови. «Атлетико» не уйти

23 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Гранада». Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 9.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Примеры «Реал» — «Гранада» 23 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Гранада» 23 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Гранада» (23.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Всё внимание в европейском футболе приковано к топ-5 лигам. Кроме того, в ближайшие недели будут национальные кубки. В испанской Примере добрались до 15-го тура.

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Программа продолжится в среду, 23 декабря, сразу четырьмя матчами. В Мадриде в 21:45 мск «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнёт выяснять отношения с «Гранадой». Соперники в последнее время набрали ход и заметно улучшили положение в турнирной таблице.



«Сливочные» проводят декабрь выше всяких похвал. Поражение от донецкого «Шахтёра» (0:2) поставило их на грань пропасти, однако умение собираться в решающий момент не пропало. Зинедин Зидан эффектно заткнул слухи о возможной отставке: пять побед из пяти возможных с общим счётом 11:2.



В плей-офф Лиги чемпионов вышли с первого места в группе, а в родной Ла Лиге за пару недель исправили ситуацию. Последовательно разобрались с «Севильей» (1:0), «Атлетико» (2:0), «Атлетиком» из Бильбао (3:1) и «Эйбаром» (3:1). Игры складывались по-разному, но исход был неизменен.

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В итоге за неделю до окончания 2020 года Примеру возглавляют два мадридских клуба, набравших по 29 очков. У «матрасников», правда, две игры в запасе, а это серьёзное преимущество. Но действующий чемпион Испании забрал дерби и остался в гонке, не позволив соседу уйти в отрыв.



«Гранада» тоже в полнейшем порядке. Долгожданное попадание в Лигу Европы обернулось уверенным выходом в плей-офф, на внутренней арене особых проблем тоже не наблюдается. Ноябрь провалили, но с наступлением зимы взялись за дело. В трёх предыдущих турах набежало семь очков.



Сперва выдали восхитительную по драматургии ничью с «Уэской» (3:3). Проигрывали со счётом 1:3 к 88-й минуте и умудрились спастись. Эмоциональный заряд помог добыть две сухие победы над далеко не самыми слабыми оппонентами — 1:0 с «Эльче» и 2:0 с «Бетисом». Настроение должно быть отличным.

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Сейчас «насриды» располагаются в зоне еврокубков — шестая строчка в турнирной таблице чемпионата Испании, 21 очко в активе. «Барселоне» уступают только по дополнительным показателям. И вроде бы возникает желание сыграть против линии, ведь гости в порядке, а «Реал» тяжеловато выглядел с «Эйбаром».



Но есть проблема. Убийственная статистика очных встреч. Соперники пересекались 14 раз, в 13 случаях сильнее оказались мадридцы. Единственная осечка датирована аж февралём 2013 года. Потому ставить на исходы и форы не рискнём, хотя на первый взгляд Ф2 (+1.5) за отличный коэффициент 1.93 достойна проверки.



Поставим на голы. «Сливочные» стабильно забивают по два-три мяча в последние недели, а «Гранада» по умолчанию одна из наиболее верховых команд Ла Лиги. В этом сезоне расклад не изменился. Аж 20 пропущенных мячей — худший показатель в топ-10. Но и отличились 17 раз.

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В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола идёт за аккуратные 1.60, а вот на ТБ 3 мяча дают 1.98. Это уже интересно. Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура Ла Лиги «Реал» — «Гранада» 23 декабря 2020 года

«Реал» в декабре добавил — пять побед подряд, стабильно забивает по два-три мяча. «Гранада» тоже хороша — семь очков в трёх последних турах, место в зоне еврокубков. Семь из восьми предыдущих очных встреч получились верховыми, а гости пропускают больше всех в топ-10 Ла Лиги. Напрашивается ТБ 3 мяча за 1.98.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.98.