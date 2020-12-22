Яннис или Леброн? Не угадали – Лука Дончич будет MVP НБА!

В ночь со вторника на среду стартует регулярный чемпионат НБА-2020/2021. Из-за коронавируса сезон начнется непривычно поздно и будет сокращен – вместо 82 игр команды проведут по 72, а еще болельщики лишились Матча звезд НБА. Но это все ерунда, ведь уже ночью на паркет выйдут «Бруклин» и «Голден Стэйт». Ну а букмекеры, помимо традиционных ставок, предлагают игрокам угадать, кто станет MVP сезона. Давайте изучать список претендентов

Дончич – фаворит. Этот выбор удивляет многих

Разыгрывающему «Далласа» всего 21, но кажется, что он был всегда. Сначала он разрывал Евролигу вместе с мадридским «Реалом», потом на пару с Гораном Драгичем сделал чемпионом Европы сборную Словении, а сейчас он уже звезда НБА первой величины. И это многим не нравится. В частности, огромной тирадой в адрес защитника разразился аналитик Скип Бэйлесс.

«Лука Дончич находится на горе Рашмор, потому что его поместили на четвёртое место в рейтинге. Четвёртый лучший игрок НБА по версии ESPN не может бросать в целом, не может бросать в клатче и бесполезен в защите. Да, Дончич — одарённый распасовщик, без сомнений.

Он забил победный бросок в матче серии плей-офф с «Клипперс», но до этого за весь сезон у него был показатель 0/10 при решающих бросках на последней минуте матча, когда команда могла сравнять счёт или выйти вперёд. Это клатчер? Дончич исполнил 21 неточный трёхочковый бросок на последней минуте — худший результат в НБА в прошлом сезоне.

Лука смазал 11 штрафных на последней минуте — третий худший результат в НБА. Вывод: Дончич не умеет бросать, и он не клатчер. По точности трёхочковых в прошлом сезоне Дончич занял 140-е место. 31,6% точности из-за дуги — ниже среднего показателя по НБА. 75,8% штрафных — 85-е место в НБА, что нельзя назвать хорошим результатом. И его включают в топ-5 НБА, ставят на четвёртое место. В прошлом году Кайл Кузма после матча с «Далласом» сказал: «Мы отдавали мяч тому, кого закрывал Лука». Как вообще можно было поставить Дончича в топ-4 игроков НБА?» — негодует Бэйлесс.

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Однако букмекеры считают Дончича фаворитом, коэффициент на его победу 4.50. Все-таки в «пузыре», который венчал прошлый сезон, он был не в лучшей форме. Словенец постоянно прогрессирует, не чурается тяжелого труда. Предстоящий год в лиге будет лишь его третьим сезоном в НБА, а он уже добился очень многого. Он – олицетворение нападения «Далласа», команда работает на него, а он – на команду. Вот и обозреватель НБА Ник Райт отдает пальму первенства словенцу.

«Лука Дончич станет MVP в предстоящем сезоне. Леброн не возьмет приз. Не думаю, что он будет играть достаточно. Они больше не будут делать Леброна MVP, теперь он будет MVP финала.

Дэвис? Как голосовать за него, когда у тебя в голове мысль: «Я верю в этого парня, но он не самый ценный в своей команде»? Видите, два из четырех лучших игроков лиги отпадают. Отпадает и Яннис. Он может набирать хоть 40+15+8, но шансов, что он победит, нет никаких», – заявил Райт.

Или все-таки Яннис?

Яннис Адетокунбо, конечно, потрясающий игрок. Он провел выдающийся прошлый сезон, получил звание MVP, а в его команде – «Милуоки» — нет никого, кто мог бы затмить грека. Но в этом и есть минус.

Если Дончич показывает прогресс шаг за шагом, то в случае Адетокунбо многие эксперты считают, что его прошлый сезон был настолько хорошим, что лучше сыграть просто нельзя. Так что даже один маленький показатель, который будет хуже прошлогоднего, может сыграть против Янниса. Ну и плей-офф. Два года греческий форвард показывал не лучшую игру в решающей части сезона. Возможно, сейчас для Янниса момент истины. Еще одна неудача в плей-офф – и он получит ярлык игрока, который хорош только на первом этапе чемпионата. А коэффициент на его звание MVP 5.50.

Леброн и Дэвис – на площадке помогают друг другу, но мешают в гонке MVP

Мы уже привели высказывание Ника Райта, который разъяснил, почему сложно расценивать звездный дуэт «Лейкерс» как претендентов на MVP. Леброну все это, кажется, неинтересно, его задача – не загнать свое тело (да-да, возраст берет свое) и подойти к финалу в лучших кондициях, а затем получить приз MVP финала.

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Энтони Дэвис же, при всем своем великолепии, обречен находиться в «Лейкерс» в тени Леброна. Да, в регулярке Король может не особенно выкладываться, но его имя все равно будет довлеть над Дэвисом. Коэффициент на победу любого из этого дуэта – 9.00.

Кто еще претендует на звание MVP?

На самом деле круг звезд довольно широкий, другой вопрос, что у каждого есть свои скелеты в шкафу.

На Стефена Карри коэффициент 11.00. Да, Стеф возвращается и наверняка покажет свой баскетбол. Но это уже совсем не тот «Голден Стэйт», с которым Карри привык побеждать. Сейчас это аутсайдер лиги, систему игры предстоит выстраивать если не с нуля, то со значения около него. Ну и травматичность – будем надеяться, что Карри избежит повторных травм, нагрузка в последние сезоны на него выпадала адская.

Кевин Дюрант и коэффициент 14.00. Еще одно громкое возвращение после травмы. Но в случае с КейДи сомнений куда больше. Разрыв ахилла не проходит без последствий, а Дюранту уже 32. Скорее всего, в регулярке Дюрант не будет особенно напрягаться, его задача – подготовить свое тело к плей-офф.

Джеймс Харден, коэффициент 18.00. Вот готовый кандидат на звание MVP без всяких минусов. Но в последние дни Борода только и делает, что гробит свои шансы. Харден больше не хочет играть в «Хьюстоне», а «Рокетс» не готов менять своего лидера на абы кого. Чем быстрее разрешится эта история – тем лучше для Хардена, но ему еще предстоить ужиться с новым коллективом. Или смириться с тем, что еще годик нужно попылить в «Хьюстоне».

Шансы Дэмиена Лилларда аналитики оценили коэффициентом 20.00. Этого парня немного жаль – с самого начала карьеры он только и занимается тем, что тащит «Портленд» наверх. У него отличные показатели, но по-настоящему быть кандидатом на MVP Лиллард сможет только тогда, когда выстрелит вся его команда. А шансов на это не так много.

Кроме того, за 23.00 можно поставить на Кавая Ленарда или Джэйсона Тэйтума. Шансы Николы Йокича, Джимми Батлера и Зайона Уильямсона эксперты оценили коэффициентом 34.00, а за 40.00 предлагают сделать ставку на Рассела Уэстбрука или Джоэла Эмбиида.

Кто ваш MVP? Выбирайте! Возможно, сейчас, перед началом сезона, коэффициент на будущего победителя самый вкусный.