«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом»

23 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех синих оценён экспертами в 3.44. А ставки на ничью принимаются за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Эвертон» — «МЮ» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Кубка лиги Англии «Эвертон» — «Ман Юнайтед» (23.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок. Английская Премьер-лига взяла небольшую паузу, чтобы провести матчи 1/4 финала Кубка лиги страны. Некоторые команды получат дополнительный отдых, а некоторым придётся попотеть.

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Четвертьфиналы решено проводить в два дня: сперва две встречи 22 декабря, затем ещё две 23 декабря. «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед» с жеребьёвкой не повезло, придётся бороться за выход в полуфинал в среду вечером. Отдохнуть не получится, оппонент опасный. Встреча стартует в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



Манкунианцы в текущем сезоне уже играли против «ирисок» в Ливерпуле. Тогда всё сложилось весьма удачно, хотя пропустили первыми. Рук не опустили, смогли забить трижды и довести дело до успеха. Главным героем стал Бруну Фернандеш, оформив дубль и отдав голевую передачу.



С тех пор команда Уле-Гуннара Сульшера успела провести шесть туров в АПЛ и набрать отличную форму. На этом отрезке набрали 16 из 18 возможных очков. Единственная ничья пришлась на дерби с «Манчестер Сити» (0:0), но тогда соперники предпочли сыграть осторожно. Моментов практически не было, нули стали логичным исходом скучного футбола.

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Да, в Лиге чемпионов «МЮ» провалился, зато мощная серия в чемпионате Англии привела на третье место. До лидирующего «Ливерпуля» не хватает пять пунктов, зато есть игра в запасе. При этом Сульшер может провести ротацию и дать лидерам отдохнуть, особо не потеряв в качестве. Ведь травмированных в составе мало, а глубина скамейки вполне неплохая.



А вот главному тренеру «Эвертона» Карло Анчелотти, скорее всего, придётся выставлять тех игроков, которые часто играют в условиях плотного графика. Дело в том, что в лазарете до сих пор находятся Лука Динь, Аллан и Фабиан Делф. Также под вопросом остаются Андре Гомеш и Хамес Родригес.



Впрочем, даже с кадровыми потерями «ириски» умудрились набрать неплохую форму в АПЛ. В трёх предыдущих турах разобрались сразу с тремя серьёзными соперниками. Получилось обыграть «Челси», «Лестер Сити» и «Арсенал», пропустив за это время всего лишь один мяч. Да и тот – с пенальти. Мощно!

«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов «Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.

Однако справиться с манкунианцами будет тяжело. В текущем сезоне чемпионата Англии они совершили шесть выездов, в которых одержали шесть побед. При этом забили сразу 19 мячей, то есть в среднем за 90 минут получается больше трёх штук. Угрожающие цифры.



Хотя, конечно, шансы у «Эвертона» будут. Результативность вернулась, а у «красных дьяволов» в обороне далеко не всё так гладко. Они пропускали в 10 из 12 последних игр во всех турнирах, а всего за это время пропустили 18 раз. Многовато. На таком фоне Х2 + обе забьют за коэффициент 2.14 выглядит интересно.



Статистика личных встреч также на стороне «Манчестер Юнайтед». В девяти последних очных противостояниях с «Эвертоном» красные потерпели всего одно поражение, хотя ставка «обе забьют» заходила в шести случаях.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Эвертон» — «МЮ» 23 декабря 2020 года

Соперники ко второй половине декабря набрали неплохую форму. «Эвертон» добыл три победы подряд при сложном календаре, но у «МЮ» вообще пять побед в шести последних турах АПЛ. При этом манкунианцы привезли по три очках со всех шести выездов в чемпионате Англии. Отличиться хозяева, конечно, способны, но на данный момент подопечные Сульшера выглядят предпочтительнее.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + обе забьют за 2.14.