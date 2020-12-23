«Бостон» — «Милуоки». Прогноз: Яннис Адетокунбо начнёт сезон НБА с победы в логове зелёных

«Селтикс» плохо играют с «Бакс» на своём паркете, да ещё и остались без Кембы Уокера.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Бостон» — «Милуоки». Начало — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу «Милуоки» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, успех «Бостона» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.41.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» 24 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч НБА «Бостон» — «Милуоки» 24 декабря будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.85, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз матча НБА «Бостон» — «Милуоки» (24.12.2020)

Обе команды завершили выступление в минувшем сезоне на «Майами». «Милуоки» проиграл будущему финалисту в пяти матчах, причём единственную победу одержал в овертайме при сомнительном судействе (118:115 ОТ). Тогда Яннис Адетокунбо получил травму в первой половине, но Крис Миддлтон настрелял 36 очков.

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«Бостон» вынес «Филадельфию» в четырёх играх, забодал «Торонто» в седьмой игре, но с «Хит» тоже не совладал. Преимущество Бэма Адебайо над передней линией зелёных оказалось подавляющим. Также команды объединяет слабая работа в межсезонье. Заметно укрепить состав не вышло, хотя варианты на рынке имелись.

Хозяева остались без Гордона Хэйворда, который предпочёл перебраться в «Шарлотт», хотя имел сопоставимое предложение от «Селтикс». Гости выменяли Дрю Холидэя по солидной цене, а вот с Богданом Богдановичем вышел конфуз. Обмен сорвался, да ещё и НБА лишила клуб драфт-пика во втором раунде из-за нарушения правил.

Все предсезонные матчи соперники дружно проиграли: подопечные Брэда Стивенса уступили «Филадельфии» (99:108) и «Бруклину» (89:113), а «Бакс» дважды не совладали с «Далласом» (102:112 и 112:128), а затем спасовали перед «Нью-Орлеаном» (113:127). Впрочем, значимость этих игр близка к нулю, так что делать выводы по ним точно не стоит.

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Главное событие для «Милуоки» — продление контракта с Яннисом Адетокунбо, оно поможет крепче стоять на ногах. Давление на грека растёт с каждым годом, в плей-офф отсутствие стабильного броска традиционно становится проблемой. Состав вроде бы крепкий, но не более того.

«Бостон» не смог качественно усилить переднюю линию. Тристан Томпсон впервые оказывается в команде с серьёзными амбициями без Леброна Джеймса. В атаке он довольно ограничен, на периметре защищается не лучшим образом. Подборы в атаке обеспечит, заслоны поставит, но проблем не решит.

Букмекеры отдают предпочтение «Бакс», хотя зелёные всегда были особенно опасны в «Ти-Ди Гарден». Аргумента два. Первый — «Милуоки» забрал четыре из пяти предыдущих очных встреч в логове «кельтов», что в принципе редко кому удаётся. И второй — травма Кембы Уокера, он пропустит ещё как минимум пару недель.

«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов «Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.

Вылет основного разыгрывающего по умолчанию снижает атакующий потенциал, фактически вся угроза сведётся к парочке Тэйтум-Браун. С обороной у «Бакс» порядок, а нагнетать давление в трёхсекундной зоне у хозяевам некому. Потому ждём большого количества дальних бросков.

Отдельно отметим, что стартовые матчи сезона у «Милуоки» при Майке Буденхольцера получаются как правило нервными, но победными. В прошлом сезоне в гостях обыграли «Хьюстон» (117:111), а в «пузыре» начали как раз с «Селтикс» (119:111). Чего-то подобного ждём и на этот раз.

Без Уокера «Бостон» просядет в атаке, зацепиться получиться только высоком проценте дальних бросков. Лезть в форы опасно, концовку наверняка увидим. П2 за 1.72 — нормальный вариант, ставка посмелее — П2 с разницей в 1-10 очков за 2.62. Коэффициент отличный, предпосылок для уверенной победы немного.

Ставки и прогноз на матч НБА «Бостон» — «Милуоки» 24 декабря 2020 года

Обе команды не лучшим образом сработали в межсезонье и слабо выглядели в предсезонных матчах. Впрочем, «Милуоки» при Майке Буденхольцере обычно начинает с побед. В пяти предыдущих матчах в «Ти-Ди Гарден» они уступили лишь однажды, а ведь у «Селтикс» не будет Кембы Уокера. Без основного первого номера эффективность атаки непременно просядет.

Ставка: победа «Милуоки» с разницей в 1-10 очков за 2.62.