«Сибирь» — «Амур». Прогноз: злые дальневосточники найдут подход к Сятери и Йокипакке

«Тигры» уже девять матчей подряд забрасывают не меньше двух шайб.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Амур». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех «Амура» идёт за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Амур» 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Амур» 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Амур» Хабаровск (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

«Торпедо» — «Сочи». Прогноз: Третьяк, Точицкий и Рундблад помогут «Сибири» с «Барысом» «Леопарды» уже пять матчей подряд забивают не меньше трёх шайб.

На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Наиболее ранний стартует в 15:30 мск. В Новосибирске «Сибирь» снова сойдётся с «Амуром». Команды уже пересекались во вторник в том же месте. Тогда хозяева добыли важнейшую победу, хотя без нервов всё же не обошлось.

Мощно провели дебют: 2:0 на пятой минуте, 3:0 — на 17-й. В первом периоде «снеговики» имели подавляющее преимущество. Затем, естественно, гости перехватили инициативу в надежде отыграться. Во втором периоде откатали вхолостую, зато в третьем использовали численное преимущество за нарушение численного состава.

Второй гол забросили в формате «5 на 5» и дошли до снятия вратаря. Спастись всё же не сумели, хотя пару шансов создали (2:3). Положение «тигров» становится критическим — 30 очков в 38 матчах. До замыкающего топ-8 «Барыса» не хватает девяти пунктов, но у клуба из Казахстана есть четыре игры в запасе. Логичнее ориентироваться на «Торпедо», а нижегородцы оторвались аж на 11 баллов.

«Милан» — «Лацио». Прогноз: вот и сказочке конец. Иммобиле сбросит «россонери с 1-го места «Милан» много пропускает и остался без целого ряда железных игроков основы.

«Сибирь» провалила отрезок перед перерывом, потерпев четыре поражения подряд. Особенно пугала низкая результативность — за 180 минут с «Витязем», «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» забросили всего две шайбы. Братья Ушенины добавят составу глубины, но без обещанного усиления легионерской бригады будет туго.

Ситуация непростая, но рабочая. Пять очков до «Торпедо» — отставание заметное, допускать осечки с аутсайдерами и прямыми конкурентами крайне не рекомендуется. Никаких проблем с мотивацией у хозяев не будет, а с дальневосточниками в родных стенах они традиционно играют успешно.

Вчерашняя победа стала шестой подряд, пять из них состоялись в основное время. В общем, шансы подопечных Николая Заварухина в самом деле выше. Состав у них крепче, плюс свой лёд. И всё же перекос в линии кажется чрезмерным. На лобовую победу хозяев дают скромнейший коэффициент 1.61, а ведь не всё так очевидно.

«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов «Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.

Подопечные Сергея Светлова умеют проводить работу над ошибками, но главное даже не в этом. При всех проблемах с уровнем исполнителей они не опускаются ниже определённой планки в атаке. Достаточно сказать, что «Амур» забрасывает как минимум две шайбы на протяжении девяти встреч.

А на ИТБ 1.5 гола гостей дают 1.70. Ставка посмелее — «обе забьют как минимум две шайбы» за 2.07. Что-то в духе 2:2 или 3:2 тут вполне вероятно. «Тиграм» нужно цепляться любой ценой, иначе через пару недель сезон фактически будет закончен. Ждём от них прогресса.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Амур» 24 декабря 2020 года

Во вторник «Сибирь» выиграла со счётом 3:2, хотя в концовке пришлось понервничать. Состав у «снеговиков» сильнее, плюс свой лёд. И всё же перекос в линии кажется чрезмерным. «Амур» накануне проспал первый период, зато дальше выглядел здорово. Между прочим, «тигры» вот уже девять матчей подряд забивают не меньше двух шайб. Возьмём индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Амура» за 1.70.