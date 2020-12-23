«Милан» — «Лацио», «Эвертон» – «МЮ» и другие матчи. Что смотреть 23 декабря

Российский футбол ушёл на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 23 декабря.
На что ставить в футболе 23 декабря
Большой игровой день в Италии, Испании и Франции. В Серии А выделяем игру «Милана» и «Лацио». «Россонери» не проиграли ещё ни разу и лидируют в чемпионате, но их накрыла эпидемия травм. 7 игроков основы не сыграют против римлян. Так что можно задуматься над ставкой на «Лацио».
В Испании «Реал» примет «Гранаду». Во Франции «ПСЖ» проэкзаменует «Страсбур».
А в Англии оставшиеся два четвертьфинала Кубка лиги. «Сток Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», а «МЮ» предстоит нелёгкий выездной матч против «Эвертона». Сульшер вроде бы смог наладить игру команды — получится ли выйти в полуфинал Кубка?
Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 23 декабря
В КХЛ три матча. «Авангард» примет «Барыс», «Спартак» сыграет с «Витязем», а «Торпедо» — с «Сочи».
На что ещё ставить 23 декабря
«Химки», серия поражений которых в Евролиге уже просто чудовищная, сделают очередную попытку прервать её. На этот раз в выездном матче против «Валенсии». В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дома сыграет с польским «Стартом» из Люблина. В Единой лиге ВТБ «Автодор» примет «Зелёна-Гуру», а «Локомотив-Кубань» — «Цмоки».
В мужской волейбольной Суперлиге «Факел» примет нижегородский АСК. В женской лиге «Енисей» сыграет с «Ленинградкой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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