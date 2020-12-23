«Металлург» — «Динамо» Мн. Прогноз: клуб из Беларуси отмажется за 3:8 от «Салавата Юлаева»

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.67, успех «Динамо» идёт за 4.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Минск (24.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.
На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Магнитогорске «Металлург» сразится с минским «Динамо». Пути соперников не пересекались больше года. Предыдущая очная встреча датирована 1 ноября 2019 года, когда «лисы» на своём льду оказались сильнее в овертайме (3:2 ОТ).
С тех пор много воды утекло. ММг снова начал сезон не лучшим образом, но к середине декабря выправил ситуацию. На стыке ноября и декабря, например, одержал пять побед кряду в основное время. Стабильности, конечно, не хватает, но ровно то же самое можно сказать о любом клубе Востока, за исключением «Ак Барса» и, пожалуй, «Авангарда».
Отрезок перед перерывом, впрочем, смазали. 0:3 в Казани — это понятно, в Татарстане вообще удаётся выигрывать по большим праздникам. Затем уверенно разобрались с московским «Динамо» (3:1). Вопросы вызвали только 0:4 от «Автомобилиста», который сейчас проигрывает всем подряд. Там напрочь завалили дебют, не угадали с вратарём и умудрились пропустить даже в большинстве.
Времени на тренировки имелось достаточно, подопечные Ильи Воробьёва возвращаются в дело последними во всей лиге. Положение по-прежнему более чем неплохое: 48 очков в 38 матчах, четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Причём «Трактору» уступают лишь по дополнительным показателям.
А вот минчане успели провести одну игру, хотя ничего хорошего из этого не вышло. Выезд в Уфу вновь обернулся кошмаром. В прошлом сезоне поймали 1:9, теперь — 3:8. Хотя беды ничто не предвещало. Выстояли в первом периоде, открыли счёт… Дальше стали пропускать, а после четвёртой шайбы расклеились.
«Зубрам» предстоит непростой период, ведь «Нью-Джерси» отозвал Егора Шаранговича, входившего в топ-5 снайперов КХЛ. Соперников в Западной конференции достаточно, даже идущий на девятой строчке «Витязь» отстаёт всего на четыре очка. Один неудачный отрезок рискует перевернуть ситуацию.
Букмекеры отдают «Металлургу» огромное преимущество, хотя не всё так очевидно. Ведь мы не знаем, в каком состоянии находятся хозяева. Долгий простой рискует проявиться. После ноябрьской паузы, например, ММг потерпел пять поражений в шести матчах, а единственную победу одержал по буллитам над «Барысом».
Кроме того, встречи с клубом из Беларуси в последние годы даются «лисам» с трудом. Ф2 (+1.5) за 1.85 — рабочий вариант, однако мы рискнём проверить ставку «гости откроют счёт» за 2.59. Разгром в Уфе их наверняка встряхнет, а хозяевам после 10 дней паузы может потребоваться время на разогрев.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря 2020 года
Состав у «Металлурга», конечно, мощнее. Однако с клубом из Беларуси в последнее время у него не ладится — если и выигрывает, то натужно. Кроме того, «лисы» не выходили на лёд с 13 декабря. Вполне возможно, что им потребуется время на раскачку. А вот минчане накануне получили 3:8 в Уфе и будут необычайно злы. Попробуем поймать большой коэффициент.
Ставка: «Динамо» Минск откроет счёт за 2.59.
- 23 декабря 2020
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:03
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:32
-
07:29
- 22 декабря 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15