«Металлург» — «Динамо» Мн. Прогноз: клуб из Беларуси отмажется за 3:8 от «Салавата Юлаева»

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.67, успех «Динамо» идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Минск (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

«Торпедо» — «Сочи». Прогноз: Третьяк, Точицкий и Рундблад помогут «Сибири» с «Барысом» «Леопарды» уже пять матчей подряд забивают не меньше трёх шайб.

На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Магнитогорске «Металлург» сразится с минским «Динамо». Пути соперников не пересекались больше года. Предыдущая очная встреча датирована 1 ноября 2019 года, когда «лисы» на своём льду оказались сильнее в овертайме (3:2 ОТ).

С тех пор много воды утекло. ММг снова начал сезон не лучшим образом, но к середине декабря выправил ситуацию. На стыке ноября и декабря, например, одержал пять побед кряду в основное время. Стабильности, конечно, не хватает, но ровно то же самое можно сказать о любом клубе Востока, за исключением «Ак Барса» и, пожалуй, «Авангарда».

Отрезок перед перерывом, впрочем, смазали. 0:3 в Казани — это понятно, в Татарстане вообще удаётся выигрывать по большим праздникам. Затем уверенно разобрались с московским «Динамо» (3:1). Вопросы вызвали только 0:4 от «Автомобилиста», который сейчас проигрывает всем подряд. Там напрочь завалили дебют, не угадали с вратарём и умудрились пропустить даже в большинстве.

«Реал» — «Гранада». Прогноз: Рамос и Бензема почувствовали запах крови. «Атлетико» не уйти Подопечные Зинедина Зидана выиграли пять матчей подряд с общим счётом 13:1.

Времени на тренировки имелось достаточно, подопечные Ильи Воробьёва возвращаются в дело последними во всей лиге. Положение по-прежнему более чем неплохое: 48 очков в 38 матчах, четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Причём «Трактору» уступают лишь по дополнительным показателям.

А вот минчане успели провести одну игру, хотя ничего хорошего из этого не вышло. Выезд в Уфу вновь обернулся кошмаром. В прошлом сезоне поймали 1:9, теперь — 3:8. Хотя беды ничто не предвещало. Выстояли в первом периоде, открыли счёт… Дальше стали пропускать, а после четвёртой шайбы расклеились.

«Зубрам» предстоит непростой период, ведь «Нью-Джерси» отозвал Егора Шаранговича, входившего в топ-5 снайперов КХЛ. Соперников в Западной конференции достаточно, даже идущий на девятой строчке «Витязь» отстаёт всего на четыре очка. Один неудачный отрезок рискует перевернуть ситуацию.

«Сток» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бейлу придётся повозиться с Джоном Оби Микелом «Гончары» сыграли на ноль в шести из семи последних матчей, а в позиционных атаках лондонцы не блещут.

Букмекеры отдают «Металлургу» огромное преимущество, хотя не всё так очевидно. Ведь мы не знаем, в каком состоянии находятся хозяева. Долгий простой рискует проявиться. После ноябрьской паузы, например, ММг потерпел пять поражений в шести матчах, а единственную победу одержал по буллитам над «Барысом».

Кроме того, встречи с клубом из Беларуси в последние годы даются «лисам» с трудом. Ф2 (+1.5) за 1.85 — рабочий вариант, однако мы рискнём проверить ставку «гости откроют счёт» за 2.59. Разгром в Уфе их наверняка встряхнет, а хозяевам после 10 дней паузы может потребоваться время на разогрев.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск 24 декабря 2020 года

Состав у «Металлурга», конечно, мощнее. Однако с клубом из Беларуси в последнее время у него не ладится — если и выигрывает, то натужно. Кроме того, «лисы» не выходили на лёд с 13 декабря. Вполне возможно, что им потребуется время на раскачку. А вот минчане накануне получили 3:8 в Уфе и будут необычайно злы. Попробуем поймать большой коэффициент.

Ставка: «Динамо» Минск откроет счёт за 2.59.