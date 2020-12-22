«ПСЖ» — «Страсбург». Прогноз: аутсайдер испортит Тухелю и Мбаппе новогоднее настроение

23 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» — «Страсбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех клуба из Страсбурга оценён экспертами в 10.30. А ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Страсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 17-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Страсбург» (23.12.2020)

Декабрь в разгаре, до Нового года осталось чуть больше недели. В чемпионате Франции добрались до 17-го тура. Программа упакована в один день, все 10 матчей пройдут 23 декабря, а затем Лига 1 уйдёт на новогодние каникулы. Среди прочих в среду «ПСЖ» будет сражаться со «Страсбургом» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало – в 23:00 мск.

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После мощной победной серии из восьми матчей в чемпионате Франции парижане заметно сбавили темп. В последних шести турах добыли всего лишь две победы, одна из которых над аутсайдером «Лорьяном» (2:0), а вторая – над «Монпелье» (3:1), где дожали оппонента лишь в концовке. Также случились две ничьи и два поражения.



Поражения пришлись на матчи с «Монако» (2:3) и «Лионом» (0:1), в обоих случаях соперники смотрелись как минимум не хуже красно-синих. А миром разошлись с «Бордо» (2:2) и «Лиллем» (0:0). Тут уже парижане больше владели мячом, но использовать преимущество не смогли.



Плохие результаты спустили команду Томаса Тухеля на третью строчку в турнирной таблице. После 16 сыгранных туров в активе 32 балла. Отставание от лидеров «Лилля» и «Лиона» составляет всего один пункт, однако вернуть себе лидерство до Нового года уже вряд ли удастся.

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«Страсбург», напротив, после кошмарной серии в первой четверти сезона наконец начал набирать форму. Причём весьма неплохую. В пяти последних турах всего лишь одно поражение от «Бордо» (0:2). Пришлось оно на прошлый тур, но сказать, что жирондинцы смотрелись заметно лучше, трудно.



В остальных четырёх случаях набежало восемь из 12 возможных очков. Для скромного представителя нижней части турнирной таблицы Лиги 1 со слабыми финансовыми возможностями довольно круто. Теперь клуб из Страсбурга оторвался от зоны вылета на три пункта и занимает 16 строчку.



Любопытно, что на этом отрезке «Страсбург» сумел забить целых девять мячей. И без того хромающая в последнее время оборона парижан осталась без центрального защитника Кимпембе, который получил в прошлом туре повреждение. Кейлору Навасу следует быть гораздо внимательнее.

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Не стоит забывать о Неймар. Бразилец выбыл до января, без него проблемы с созиданием колоссальные. Даже на уровне чемпионата Франции. При таких раскладах вряд ли стоит ждать града голов и разгрома. От этого и оттолкнёмся.



На наш взгляд, П2 с форой (+1.5) за коэффициент 2.05 выглядит интересно. Дело тут ещё и в том, что парижанам матчи со «Страсбургом», как правило, даются не так просто. В девяти последних личных встречах «Пари Сен-Жермен» побеждал с разницей более чем в один мяч только лишь три раза. При этом дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» 23 декабря 2020 года

Парижане заметно сбавили темп в последнее время, победы даются с трудом. При этом выбыли из-за травм лидеры, так что разгрома не ждём. Без Неймара созидание даётся с колоссальным трудом, а без Кимпембе вероятен риск ошибок в обороне. Вдобавок «Страсбург» набрал хорошую форму, забив девять мячей за пять последних туров.



Ставка: победа «Страсбурга» с форой (+1.5) за 2.05.