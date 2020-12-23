«Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Бэйлен и Калинин не оставят шансов Барулину

«Нефтехимик» идёт на серии из шести поражений и очень много пропускает.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Нефтехимика» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Трактор» Челябинск (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На четверг, 24 декабря, запланировано сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Нижнекамске «Нефтехимик» сразится с «Трактором». Челябинцы выдали слабый отрезок перед перерывом, выиграв всего три встречи из девяти. Но накануне уверенно справились с «Автомобилистом» (3:2).

Счёт обманчив — в концовке хозяева давили, но реальной угрозы не было. Вторую шайбу забросили только за семь секунд до сирены. Подопечные Анвара Гатиятулина дважды реализовали большинство, а затем спокойно играли по счёту. Два очка набрал Ник Бэйлен, наконец-то забил Виталий Кравцов.

«Мишки» вернулись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 38 поединках. «Металлург» находится ниже лишь по дополнительным показателям, так что борьба предстоит серьёзная. До конца 2020 года предстоит играть исключительно на выезде, в Челябинск вернутся только 6 января.

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Начинать предстоит с «Нефтехимика», который окончательно смирился с незавидной участью. Серия из шести поражений, причём все — в основное время. На указанном отрезке лишь однажды пропустили меньше четырёх шайб — 2:3 от московского «Динамо». Проиграли даже «Сочи» и «Куньлуню», которые совсем не блещут.

Нижнекамцы опустились на последнюю строчку Востока, собрав всего 20 очков. До «Куньлуня» три пункта, все остальные далеко. Рассуждать о надежде на плей-офф даже как-то неловко: замыкающий топ-8 «Барыс» оторвался на 19 баллов, при двухочковой системе это пропасть. Фактически нижнекамцы доигрывают сезон.

Вполне логично, что «Трактор» идёт у букмекеров явным фаворитом. Состав сильнее, настроение должно быть повеселее. Единственное — подопечные Вячеслава Буцаева не выходили на лёд с 13 декабря, то есть мы не знаем их функциональную готовность. И всё же трудно представить, что за неделю разом удалось наладить спецбригады и оборону.

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В трёх предыдущих очных встречах соперники забрасывали как минимум по три шайбы. Сейчас в созидательных умениях «Нефтехимика» имеются сомнения, ведь защита у «Трактора» хороша. А вот гости свою норму наверняка выполнят. ИТБ 3 гола «Трактора» за 2.01 смотрится здорово, в обороне у НХ полный кошмар.

Альтернатива — лобовая победа челябинцев за 1.91. Учитывая состояние хозяев, коэффициент кажется хорошим. «Мишкам» сейчас нужно стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров, чтобы закрепиться в числе лидеров Востока. Потери концентрации они допускают редко.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» 24 декабря 2020 года

В трёх предыдущих очных встречах обе команды забивали как минимум трижды. Оборона у «Трактора» хороша, а вот про «Нефтехимик» такого не скажешь. Хозяева пропустили как минимум четыре шайбы в пяти из шести последних матчей. Плюс 2:3 от московского «Динамо». Возьмём индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 3 гола «Трактора» за 2.01.