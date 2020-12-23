«Динамо» М — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус испортят настроение Крикунову

У казанцев семь побед в основное время подряд с общим счётом 29:5. Звучит страшно.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.53, успех «Динамо» идёт за 2.67.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» Казань (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве «Динамо» на «ВТБ Арене» будет выяснять отношения с «Ак Барсом». Вывеска замечательная, это однозначно центральная игра дня. Благо что соперники находятся в отличном состоянии.

Казанцы после слабой середины октября набрали страшный ход. Семь побед подряд, все — в основное время, общий счёт выглядит угрожающе — 29:5. Лишь однажды на указанном отрезке пропустили больше одной шайбы — 7:2 против минского «Динамо». И меньше трёх забили только «Автомобилисту» (2:0).

Во вторник очень спокойно разобрали в Москве «Спартак» (3:0). К дебюту второго периода довели преимущество до двух голов, дальше отдали инициативу, но проблем не возникло. Тимур Билялов в нужный момент выручал, а всё остальное сделали спецбригады. Меньшинство отработало на славу, большинство реализовали дважды.

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Подопечные Дмитрия Квартальнова закрепились на первом месте в сводной таблице КХЛ, набрав 62 очка в 40 матчах. Ближайший преследователь по Восточной конференции отстаёт аж на 11 баллов, хотя у «Авангарда» есть в запасе четыре игры. Тем не менее положение крайне устойчивое.

Впереди «Динамо», разогнавшееся к концу 2020 года. После чувствительных 2:6 от «Металлурга» взялись за дело — пять побед из шести возможных, все — в основное время. Уровень оппозиции оказался вполне недурным — «Автомобилист» (7:2), «Салават Юлаев» (3:0), минское «Динамо» (3:2), «Металлург» (1:3) и «Нефтехимик» (3:2).

Как видно, пропускают совсем немного. Накануне Эмиль Гарипов вообще оформил первый шат-аут в новом клубе. На родном льду разгромили «Йокерит» (4:0), причём абсолютно по делу. Хотя нужно учитывать, что финны вышли фактически полуторным составом, да ещё и с недобором в заявке (пять защитников и 11 нападающих).

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В то же время москвичи тоже играли без пяти исполнителей основного состава. И выглядели здорово, а Иван Муранов даже оформил дубль. Правда, развить успех будет сложно. «Ак Барс» сейчас напоминает машину, а динамовцы остались без Оскара Линдберга. Швед получил травму на Кубке Первого канала и пропустит несколько недель.

Похоже, мучения со вторым звеном продолжатся, а закрывать ведущие тройки оппонента казанцы умеют прекрасно. Кроме того, в последнее время они чертовски уверенно играют с «Динамо». В 10 предыдущих встречах лишь однажды остались без очков. Солидные цифры.

Потому не видим смысла мудрить. Букмекеры выставили практически равную линию, а потому даже победу «Ак Барса» с нулевой форой можно взять за прекрасный коэффициент 1.95. В случае ничьей произойдёт возврат. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.09. Оборона у соперников в порядке, града голов тут быть не должно. Гарипов будет предельно мотивирован против бывшего клуба.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» 24 декабря 2020 года

«Динамо» постепенно набирает обороты и стало заметно реже пропускать, но травма Оскара Линдберга наверняка скажется. «Ак Барса» сейчас очень хорош — семь побед в основное время кряду с общим счётом 29:5. Перелётов у казанцев не было, накануне тоже играли в Москве. И главное — в десяти предыдущих очных встречах остались без очков лишь однажды. Возьмём П2 с нулевой форой за дивный коэффициент 1.95.

Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 1.95.