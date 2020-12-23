СКА — «Северсталь». Прогноз: Хелльберг присядет на лавку, но легче Брагину не станет

Шведский вратарь начудил в матче с ЦСКА и наверняка получит паузу от тренерского штаба.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.38, успех «Северстали» идёт за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Северсталь» 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.55. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Северсталь» (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

«Сибирь» — «Амур». Прогноз: злые дальневосточники найдут подход к Сятери и Йокипакке «Тигры» уже девять матчей подряд забрасывают не меньше двух шайб.

На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце будет выяснять отношения с «Северсталью». Это уже третья битва соперников в сезоне. Две предыдущих забрали «армейцы», хотя оба раза пришлось изрядно потрудиться.

Подопечные Валерия Брагина к концу 2020 года набрали хороший ход. В 11 последних поединках лишь однажды остались с пустыми руками, не сумев подобрать ключи к Юхо Олкинуоре в Магнитогорске (1:2). «Йокериту» и рижскому «Динамо» уступили по буллитам, в остальных случаях взяли верх.

Сейчас они идут на серии из трёх побед. Для начала разнесли несчастный «Автомобилист» (7:2), угодивший в глубокий кризис. Затем свели счёты с рижским «Динамо» (4:1), отомстив за обидное поражение в родных стенах. И уже после паузы забрали «армейское дерби» с ЦСКА (4:3 Б).

«ПСЖ» — «Страсбург». Прогноз: аутсайдер испортит Тухелю и Мбаппе новогоднее настроение В шести последних турах чемпионата Франции парижане одержали всего две победы.

Имели все шансы обойтись без приключений, однако Магнус Хелльберг в концовке запустил две «бабочки» за 35 секунд. На буллитную серию вышел Александр Самонов, а Вей, Ткачёв и Марченко свои попытки реализовали. Трудно представить, что после таких чудачеств швед снова займёт последний рубеж.

СКА закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от ЦСКА существенное — семь очков. Зато выпасть из топ-2 практически невозможно, ведь ближайший преследователь по дивизиону Боброва отстаёт на 11 баллов. А по регламенту КХЛ лидер дивизиона автоматически попадает в двойку сильнейших.

Преследователем этим является как раз «Северсталь». Для неё перерыв состоялся весьма некстати. Удалось поймать ритм и добыть пять побед подряд, в том числе над «Авангардом», «Спартаком» и «Торпедо». А вот после паузы серия прервалась — в Ярославле уступили «Локомотиву» (1:2).

«Бостон» — «Милуоки». Прогноз: Яннис Адетокунбо начнёт сезон НБА с победы в логове зелёных «Селтикс» плохо играют с «Бакс» на своём паркете, да ещё и остались без Кембы Уокера.

Выглядели отлично, особенно в первом периоде. Местами запирали «железнодорожников» в зоне, исправно создавали моменты. Разве что спецбригады могли сыграть лучше. А в остальном — несчастный случай при хорошем хоккее. За 42 секунды до сирены отличился Алексей Марченко, времени отыграться уже не осталось.

Череповчане продолжают радовать: шестое место на Западе, 42 очка, стабильная игра. Понятное, что шансы СКА заметно выше, тем более на своём льду. В то же время перекос в линии кажется чрезмерным. Всё же в Санкт-Петербург приезжает вовсе не безнадёжный аутсайдер.

Между прочим, за четыре предыдущие очные встречи «Северстали» дважды зацепилась за очки. И ещё два раза потерпела близкие поражения — 0:2 и 2:3. Кроме того, у СКА было широкое представительство на Кубке Первого канала, что наверняка повлияло на уровень свежести. Выиграть в движении будет сложно.

Яннис или Леброн? Не угадали – Лука Дончич будет MVP НБА! 21-летний словенец должен разорвать лигу. Так считают букмекеры.

Так что разгрома мы бы тут точно не ждали. Логично выбирать между Ф2 (+2) за 1.91 и ИТМ 3.5 гола СКА за 1.84. Без очков «армейцы» вряд ли останутся, но особых атакующих подвигов от них не ждём. Что-то в духе 3:2 или 3:1 здесь вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 24 декабря 2020 года

СКА, конечно, фаворит. В то же время оценивать череповчан на уровне безнадёжного аутсайдера несколько странно. Они добыли пять побед в шести последних матчах и проиграли в Ярославле, хотя смотрелись не хуже «Локомотива». Андрей Разин стабильно создаёт проблемы «армейцам», так что лёгкой прогулки у хозяев тут не будет.

Ставка: победа «Северстали» с форой (+2) за 1.91.