«Автомобилист» — «Салават», «Динамо» М – «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть 24 декабря

Российский футбол ушёл на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть, что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 24 декабря.
На что ставить в футболе 24 декабря
В канун католического Рождества футбола практически нет. Разве что 4 матча в Суперлиге Турции, а в остальном совсем экзотика. Если хотите непременно поставить, обратите внимание на киберфутбол. Турниров и событий там по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 24 декабря
Зато в КХЛ сразу 6 игр и практически все интересные. Начнётся игровой день матчем «Сибирь» — «Амур», затем можно следить за матчами «Автомобилист» — «Салават Юлаев» и «Металлург» — «Динамо» Мн. Ну а в 19:30 начнутся ещё три встречи: «Динамо» М – «Ак Барс», «Нефтехимик» — «Трактор» и СКА – «Северсталь».
На что ещё ставить 24 декабря
Два матча в НБА: «Майами» сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Милуоки» — с «Голден Стэйт».
Две игры в мужской волейбольной Суперлиге: «Урал» примет «Белогорье», а «Факел» — АСК. В женской лиге «Заречье-Одинцово» сыграет с «Тулицей».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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