«Бостон» — «Бруклин». Прогноз: Стив Нэш и Дюрэнт помогут Ирвингу отомстить бывшему клубу

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс». Начало — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу «Бруклина» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, успех «Бостона» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Бостон» — «Бруклин» 26 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч НБА «Бостон» — «Бруклин» 26 декабря будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.84, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 13.75.

Анализ и прогноз матча НБА «Бостон» — «Бруклин» (26.12.2020)

Вывеска отличная. Хозяева трижды доходили до финала Восточной конференции за последние четыре года, а гости после восстановления Кевина Дюранта считаются одним из главных конкурентов «Лейкерс» в борьбе за титул. Основной сюжет ярок и понятен — Кайри Ирвинг возвращается в «Ти-Ди Гарден».

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Плэтт и Гранлунд продолжат кошмар Дацюка Уральцы потерпели 11 поражений в 12 матчах. «Торпедо» уже совсем рядом.

Разыгрывающий провёл за «Селтикс» два сезона, но вывести молодую команду с несколькими многообещающими исполнителями на новый уровень не сумел. В прошлом сезоне пропустил все четыре поединка с бывшим клубом из-за травмы, однако на этот раз здоровье в порядке. Будет интересно.

Соперники начали регулярный чемпионат с побед, хотя получили они разными. «Нетс» с удивительной лёгкостью размазали «Голден Стэйт» (125:99), добившись внушительного преимущества уже к середине первой четверти. Интриги не было и близко, вторая половина превратилась в формальность.

Понятно, что без Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина «Уоррирз» сильно проседают. То есть для хоть каких-то выводов пока слишком рано. Потому ограничимся фактами. Дюрэнт, Ирвинг и Карис Лаверт набрали по 20+ очков и отлично попадали из-за дуги. Но главное — удалось сэкономить силы.

СКА — «Северсталь». Прогноз: Хелльберг присядет на лавку, но легче Брагину не станет Шведский вратарь начудил в матче с ЦСКА и наверняка получит паузу от тренерского штаба.

После скомканной предсезонной подготовки значимость данного фактора поднимается. Поскольку «Голден Стэйт» не потянул заданный уровень, во второй половине в основном резвились резервисты. Как итог — Дюрэнт, Ирвинг и Лаверт отыграли всего по 25 минут. Зато время нашлось для всех 15 человек из заявки.

Следовательно проблем со свежестью тут возникнуть не должно. А вот «Бостон» накануне прошёл по краю пропасти, хотя имел всё необходимое для уверенной победы. Первая четверть выдалась равной, дальше преимущество подопечных Брэда Стивенса нарастало. В начале четвёртой четверти даже приближалось к 20 очкам.

Затем наступил сбой. «Милуоки» быстро вернулся в дело и спокойно мог наказывать за потерю концентрации. Повезло — сперва Джейсон Тэйтум попал тяжелейший бросок, а за 0,4 секунды до сирены Яннис Адетокунбо смазал штрафной при минимальной разнице в счёте. Так и закончили — 122:121.

«Динамо» М — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус испортят настроение Крикунову У казанцев семь побед в основное время подряд с общим счётом 29:5. Звучит страшно.

И вот что получается в сухом остатке. Состав у «Бруклина» никак не хуже, а точнее — лучше. Вопросы по физическому состоянию могут быть, но первое впечатление от того же Дюрэнта после долгого простоя более чем приятное. Кайри всё так же способен разобрать «1 в 1» кого угодно, да ещё и будет предельно мотивирован. Бывший клуб всё же.

У «Селтикс» по-прежнему лечится Кемба Уокер, а это основной разыгрывающий. И наблюдаются серьёзные проблемы с передней линией. Тристан Томпсон и Дэниэл Тайс — крепкие баскетболисты, но не более того. А 23-летний Роберт Уильямс пока не готов к большой роли.

Второй момент — «Нетс» провели предыдущий матч на сутки раньше. На старте первенства, когда команды только втягиваются после урезанной предсезонки, физическое состояние в большинстве случаев не будет оптимальным. И третье — гости выиграли быстро и поберегли силы, а вот хозяева чудом не ушли в овертайм. Маркус Смарт и Джейлен Браун отбегали по 38 минут.

«Металлург» — «Динамо» Мн. Прогноз: клуб из Беларуси отмажется за 3:8 от «Салавата Юлаева» «Зубры» накануне снова получили чувствительное поражение в Уфе, но «Металлург» не играл 10 дней.

И на таком фоне лобовая победа «Бруклина» идёт почти за двойку. Соблазнительно. Лезть в форы не рискнём, а вот П2 за 1.88 смотрится здорово. Вариант посмелее — П2 + тотал больше 219.5 очка за 2.38. С атакой у обеих команд порядок, а оборона должна стать одной из главных проблем подопечных Стива Нэша в нынешнем сезоне. По крайней мере в первые месяцы — точно. Думается, свои 220-230 очков соперники набьют.

Ставки и прогноз на матч НБА «Бостон» — «Бруклин» 26 декабря 2020 года

Состав у «Нетс» крепче и ровнее, визуально лидеры готовы вполне неплохо. Второй важный момент — гости провели предыдущий матч на сутки раньше, на старте сезона это значимый фактор. И третье — «Бруклин» быстро разобрался с «Голден Стэйт» и поберёг лидеров, а «Бостон» дошёл до клатча и чудом избежал овертайма. Возьмём П2 через общий верх.

Ставка: победа «Бруклина» + тотал больше 219.5 очка за 2.38.