«Лейкерс» — «Даллас». Прогноз: Лука Дончич сдаст экзамен Леброну и Энтони Дэвису в НБА

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс». Начало — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Лейкерс» в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, успех «Далласа» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 3.43.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Лейкерс» — «Даллас» 26 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч НБА «Лейкерс» — «Даллас» 26 декабря будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.63, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз матча НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» (26.12.2020)

Пожалуй, главное блюдо на рождественском столе НБА. Ключевая интрига очевидна: Леброн Джеймс против Луки Дончича. Первый потихоньку входит в заключительную фазу карьеры и борется за величие, второй провёл в лиге всего два сезона, но уже считается у букмекеров фаворитом гонки за MVP.

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Первый матч «Лос-Анджелес» проиграл. В общем по делу — 109:116. И, естественно, это абсолютно ничего не значит. Напрочь провалили дебют против «Клипперс», получили «-22» к концу первой четверти. И ничего — потихоньку раскачались и догнали соседа уже к большому перерыву.

Во второй половине всё равно уступили, но это не имеет особого значения. Прошлый сезон точно так же открылся с заслуженного поражения от Кавая Ленарда и компании, что никак не помешало стать чемпионами. Пауза между чемпионством и возвращением на паркет оказалась минимальной, физическое состояние лидеров явно далеко от оптимального.

Подопечные Фрэнка Вогеля будут добирать в ближайшие недели, а поначалу яркие матчи наверняка станут чередоваться с провалами. Запас индивидуального таланта позволит собирать пристойные результаты даже на таком фоне. Пара поражений от аутсайдеров непременно случится, но чемпион может позволить себе медленное начало.

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В принципе, даже с «парусниками» могли зацепиться. Но Пол Джордж оказался крайне хорош — 33 очка и 6 подборов, 13/18 с игры. На рубеже третьей и четвёртой четвертей попадал практически всё, вновь создав своей команде преимущество. Большинство тех бросков не были простыми.

Лидеры «Лейкерс» получили по 28-30 минут, что совсем немного. А больше всех времени на паркете провёл Монтрез Харрелл. Леброн и Энтони Дэвис никуда не спешат. Пока брать форы на действующего чемпиона крайне опасно, выход на проектную мощность состоится позже и ждать стабильности в первые недели бессмысленно.

«Даллас» первый матч провёл на сутки позже, зарубившись с возрождённым «Финиксом». С первых минут решили играть в догонялки: «Санс» уходят в отрыв — Дончич с партнёрами догоняют. В атаке ничего толком не получалось, уступили справедливо (102:106). Команда довольно молодая, да ещё и не может рассчитывать на Кристапса Порзингиса.

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Понятно, что в вакууме «Лейкерс» на данный момент сильнее, но с точки зрения физических кондиций у гостей должно быть преимущество. Потому логичнее отталкиваться от номинального аутсайдера. Ф2 (+7) за крепкий коэффициент 1.80 выглядит неплохо. Скорее всего, игра получится неровной, с рывками от обеих сторон.

Альтернатива — тотал меньше 229.5 очка за 1.87. «Лейкерс» в принципе не любят высокий темп при Вогеле, а на фоне не лучшего состояния лидеров состязаться с резвым «Далласом» в беготне смысла нет. Ждём сдержанной результативности, при которой соперники наберут в районе 106-114 очков на брата.

Планка тотала устояла в трёх из четырёх очных встреч минувшего сезона. В случае отсутствия Леброна темп наверняка поднимется, но сам Джеймс сказал, что намерен сыграть в Рождество, несмотря на полученное повреждение лодыжки. Поводов сомневаться в словах Короля нет.

Ставки и прогноз на матч НБА «Лейкерс» — «Даллас» 26 декабря 2020 года

Букмекеры задирают планку тотала, хотя «Лейкерс» при Вогеле не любят быстрый темп и хороши в защите. Хозяева прекрасно понимают, что состязаться с шустрым «Далласом» в челночном беге смысла нет, тем более при условии не лучшего состояния лидеров. Они попытаются замедлить игру, так что планка тотала кажется завышенной. В четырёх очных встречах минувшего сезона отметку в 230 очков пробили лишь однажды.

Ставка: тотал меньше 229.5 очка за 1.87.