«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Гвардиола приблизится к Лэмпарду, Клоппу и Сульшеру

«Горожане» не так много забивают, зато пропускают реже всех в чемпионате Англии.

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 24.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (26.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

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Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но Boxing Day — это святое. Впереди 15-й тур чемпионата Англии, который стартует в субботу, 26 декабря, шестью матчами. Два из них начнутся в 23:00 мск. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Ньюкасл».



«Горожане» по собственным меркам выглядят далеко не лучшим образом, прежде всего — в атаке. Голы в подавляющем большинстве случаев даются с трудом. Собственно, в 13 поединках чемпионата Англии отличились 19 раз. А это, на секунду, худший показатель в топ-10. Остальные забили как минимум 21 мяч.



Отрада одна — оборона. Покупка Рубена Диаша себя оправдывает, заметно добавил Джон Стоунс. В пяти предыдущих турах пропустили всего один мяч, да и тот забили сами себе. В матче с «Вест Бромвичем» после стандарта возникла суматоха в штрафной и рикошет. Это вполне тянет на несчастный случай.

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В остальных турнирах полный порядок. В Лиге чемпионов легко вышли в плей-офф с первого места, хотя тут нужно делать скидку на лёгкую группу. В Кубке английской лиги добрались до полуфинала. И только в АПЛ получается хуже — 23 очка, восьмое место. Впрочем, причин для паники нет.



Во-первых, большинство конкурентов провело на одну игру больше. Во-вторых, плотность турнирной таблицы необычайно высока. «Ливерпуль» создал задел, а вот дальше всё очень близко. Отставание от идущего вторым «Лестер Сити» составляет всего четыре балла. И это при одной встрече в запасе.



В общем, ситуация рабочая, надо только прекращать осечки. Соперник более чем посильный. «Ньюкасл» по традиции находится в серединке: ни о какой борьбе о еврокубки не может быть и речи, зато зона вылета далеко. Вырисовывается ещё один крепкий сезон с финишем в районе 12-15-го места.

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Естественно, подопечным Стива Брюса неинтересен контроль мяча. Низкий оборонительный блок, забросы, контратаки, стандартные положения. Этого добра хватает для того, чтобы стабильно добиваться результата с середняками и аутсайдерами. В четырёх последних турах набрали семь очков.



Проиграли лишь «Лидсу» (2:5). Счёт не должен вводить в заблуждение — вплоть до 77-й минуты он оставался равным, но «сороки» посыпались в концовке. Предпосылок для сенсации не видно: «Сити» гораздо сильнее, плюс своё поле. В то же время пропускает «Ньюкасл» немного, особенно в гостях. Всего девять мячей в шести матчах.



А «Ман Сити» уже 28 декабря ожидает выезд к «Эвертону», где будет гораздо сложнее. Потому фаворит наверняка постарается обойтись малой кровью, гнаться за крупным счётом смысла нет. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.75 и тоталом меньше 3.5 мяча за 1.91. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:0.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 26 декабря 2020 года

Забивает «Манчестер Сити» по своим меркам мало — всего 19 голов в 13 матчах АПЛ, худший показатель в топ-10. «Ньюкасл» закроется на все пуговицы, оборона у «сорок» неплохая. В шести гостевых матчах пропустили лишь девять раз. Плюс нужно учитывать календарь — уже 28 декабря «горожанам» предстоит визит к «Эвертону». Силы нужно экономить, так что гнаться за крупным счётом фаворит не станет.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.