«Денвер» — «Клипперс». Прогноз: злой Кавай разобрался с Леброном, пришёл черед Йокича

Именно «Денвер» выбил «Клипперс» в минувшем плей-офф, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Начало — в 6:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Клипперс» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, успех «Денвера» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.04.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря не будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 2.08, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 24.0.

Анализ и прогноз матча НБА «Денвер» — «Клипперс» (26.12.2020)

Ремейк второго раунда плей-офф НБА-2020. Тогда «Денвер» совершил шикарный камбэк, во второй серии подряд отыгравшись со счёта 1-3. Оказался припёрт к стенке, на заказ добыл три победы кряду. И вышел в финал конференции, где достойно сопротивлялся будущему чемпиону.

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«Клипперс» сильно изменились в межсезонье. Тренер новый, но вопросов к нему не меньше, чем к старому. Док Риверс отправился в «Филадельфию», его место занял экс-рулевой «Кливленда» Тайрон Лю. Связка лидеров Кавай-Пол Джордж осталась, хотя в их совместимости сомнений всё больше. В остальном состав претерпел заметные изменения.

Премьера прошла на ура. По делу обыграли «Лейкерс» со счётом 116:109. Быстро ушли в отрыв, к большому перерыву позволили сопернику вернуться. Рук не опустили, снова создали задел. На этот раз отнеслись к нему внимательнее. Выделим Пола Джорджа — 33 очка и 6 подборов, 13/18 с игры, 5/8 из-за дуги. Так бы в минувшем плей-офф…

В общем, первые впечатления однозначно приятные. Но тут нужно учитывать два момента. Первый — год назад «парусники» точно так же с запасом обыграли соседа на старте регулярного чемпионата. Чем дело закончилось, все помнят: ЛАЛ забрали титул, ЛАК с позором вылетели от «Денвера». А второй нюанс вытекает из первого.

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Лидеры «Лейкерс» явно далеки от оптимального состояния. Пауза ведь была совсем небольшой, торопиться с набором формы нет смысла. Так что переоценивать первую победу не стоит. Благо что календарь подбросил ещё одну проверку. Сперва — действующий чемпион, затем — тот самый «Денвер». Проблем с мотивацией тут точно не возникнет.

«Наггетс» начали с поражения от «Сакраменто» (122:124 ОТ). К гейм-виннеру Бадди Хилда привела цепь совпадений и нелепых случайностей, но это детали. Следует признать, что подопечные Майка Мэлоуна выглядели откровенно слабо. Много ошибались, ничего не попали из-за дуги, слабо работали в защите.

Букмекеры выставляют равную линию, что в первую очередь объясняется местом проведения встречи. Играть на высокогорье сложно, потому «Денвер» стабильно имеет хороший процент побед на родном паркете. Правда, в этот раз значимость данного фактора должна быть ниже. Логика следующая.

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По уровню исполнителей «Клипперс» точно не хуже. Кроме того, предыдущий матч они провели на сутки раньше. Это важный фактор, если учитывать скомканную предсезонку, из-за которой уровень физической готовности ниже привычного. «Наггетс» не просто играли на день позже, но и оставили кучу сил.

Они дошли до овертайма, а потому лидерам досталось. Никола Йокич отбегал 42 минуты, Гарри Харрис — 41,5, опытнейший Пол Миллсэп — 36. Преимущество в свежести должно быть на стороне гостей, а злость и желание хоть как-то ответить за провал в плей-офф сделают всё остальное.

Потому не видим смысла мудрить — П2 за 1.98 смотрится замечательно. Любители рисковать могут рассмотреть П2 + тотал меньше 227.5 очка за 2.88. Три предыдущие очные встречи в Колорадо не превышали планку в 221 очко, а линия позволяет подстраховаться.

Ставки и прогноз на матч НБА Ставки и прогноз на матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря 2020 года

«Клипперс» начали со справедливой победы над «Лейкерс», а «Денвер» накануне умудрился проиграть «Сакраменто» в овертайме. На стороне гостей лишние сутки на восстановление, что после скомканной предсезонки и небольшой паузы имеет огромное значение. Плюс мотивация, ведь именно «Наггетс» выбили ЛАК в минувшем плей-офф.

Ставка: победа «Клипперс» за 1.98.