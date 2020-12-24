«Денвер» — «Клипперс». Прогноз: злой Кавай разобрался с Леброном, пришёл черед Йокича

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Начало — в 6:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Клипперс» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, успех «Денвера» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.04.
Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря не будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 2.08, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 24.0.
Анализ и прогноз матча НБА «Денвер» — «Клипперс» (26.12.2020)
Ремейк второго раунда плей-офф НБА-2020. Тогда «Денвер» совершил шикарный камбэк, во второй серии подряд отыгравшись со счёта 1-3. Оказался припёрт к стенке, на заказ добыл три победы кряду. И вышел в финал конференции, где достойно сопротивлялся будущему чемпиону.
«Клипперс» сильно изменились в межсезонье. Тренер новый, но вопросов к нему не меньше, чем к старому. Док Риверс отправился в «Филадельфию», его место занял экс-рулевой «Кливленда» Тайрон Лю. Связка лидеров Кавай-Пол Джордж осталась, хотя в их совместимости сомнений всё больше. В остальном состав претерпел заметные изменения.
Премьера прошла на ура. По делу обыграли «Лейкерс» со счётом 116:109. Быстро ушли в отрыв, к большому перерыву позволили сопернику вернуться. Рук не опустили, снова создали задел. На этот раз отнеслись к нему внимательнее. Выделим Пола Джорджа — 33 очка и 6 подборов, 13/18 с игры, 5/8 из-за дуги. Так бы в минувшем плей-офф…
В общем, первые впечатления однозначно приятные. Но тут нужно учитывать два момента. Первый — год назад «парусники» точно так же с запасом обыграли соседа на старте регулярного чемпионата. Чем дело закончилось, все помнят: ЛАЛ забрали титул, ЛАК с позором вылетели от «Денвера». А второй нюанс вытекает из первого.
Лидеры «Лейкерс» явно далеки от оптимального состояния. Пауза ведь была совсем небольшой, торопиться с набором формы нет смысла. Так что переоценивать первую победу не стоит. Благо что календарь подбросил ещё одну проверку. Сперва — действующий чемпион, затем — тот самый «Денвер». Проблем с мотивацией тут точно не возникнет.
«Наггетс» начали с поражения от «Сакраменто» (122:124 ОТ). К гейм-виннеру Бадди Хилда привела цепь совпадений и нелепых случайностей, но это детали. Следует признать, что подопечные Майка Мэлоуна выглядели откровенно слабо. Много ошибались, ничего не попали из-за дуги, слабо работали в защите.
Букмекеры выставляют равную линию, что в первую очередь объясняется местом проведения встречи. Играть на высокогорье сложно, потому «Денвер» стабильно имеет хороший процент побед на родном паркете. Правда, в этот раз значимость данного фактора должна быть ниже. Логика следующая.
По уровню исполнителей «Клипперс» точно не хуже. Кроме того, предыдущий матч они провели на сутки раньше. Это важный фактор, если учитывать скомканную предсезонку, из-за которой уровень физической готовности ниже привычного. «Наггетс» не просто играли на день позже, но и оставили кучу сил.
Они дошли до овертайма, а потому лидерам досталось. Никола Йокич отбегал 42 минуты, Гарри Харрис — 41,5, опытнейший Пол Миллсэп — 36. Преимущество в свежести должно быть на стороне гостей, а злость и желание хоть как-то ответить за провал в плей-офф сделают всё остальное.
Потому не видим смысла мудрить — П2 за 1.98 смотрится замечательно. Любители рисковать могут рассмотреть П2 + тотал меньше 227.5 очка за 2.88. Три предыдущие очные встречи в Колорадо не превышали планку в 221 очко, а линия позволяет подстраховаться.
Ставки и прогноз на матч НБА Ставки и прогноз на матч НБА «Денвер» — «Клипперс» 26 декабря 2020 года
«Клипперс» начали со справедливой победы над «Лейкерс», а «Денвер» накануне умудрился проиграть «Сакраменто» в овертайме. На стороне гостей лишние сутки на восстановление, что после скомканной предсезонки и небольшой паузы имеет огромное значение. Плюс мотивация, ведь именно «Наггетс» выбили ЛАК в минувшем плей-офф.
Ставка: победа «Клипперс» за 1.98.
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