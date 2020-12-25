Россия U20 – США U20, «Локомотив» — «Сочи» и другие матчи. Что смотреть 25 декабря

Российский футбол ушёл на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть, что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 25 декабря.
На что ставить в футболе 25 декабря
Католический мир празднует Рождество, поэтому топовых футбольных событий сегодня нет. Пройдут матчи в таких экзотических чемпионатах, как Египет, ОАЭ, Катар, Иран и Марокко. Можно переключиться и поставить на киберфутбол – этот вид спорта пауз не знает.
На что ставить в хоккее 25 декабря
Стартует МЧМ-2021! Сборная России начнёт свой путь матчем с командой США, это будет уже в субботу утром по Москве. Соперник серьёзный, букмекеры считают, что между этими командами развернётся основная борьба за 1-е место в группе. Трансляция по Первому каналу начиная с 5:30 мск. Кроме того, Словакия сыграет со Швейцарией, а Германия – с Финляндией.
Ну и не забываем о КХЛ, тут сегодня один матч – «Локомотив» примет «Сочи».
На что ещё ставить 25 декабря
Два матча в НБА: «Майами» сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Милуоки» — с «Голден Стэйт».
В мужском волейболе стартует «Финал четырёх» Кубка России. В полуфиналах «Динамо» сыграет с новосибирским «Локомотивом», а затем нас ждёт зенитовское дерби – Питер против Казани.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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