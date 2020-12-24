«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Грилиш сядет на хвост Сульшеру и Клоппу в АПЛ

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» (26.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где стартует 15-й тур.

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Программа откроется 26 декабря сразу шестью поединками, дальше участников снова ждёт интенсивный отрезок. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Кристал Пэлас». Их встреча начнётся в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.



Хозяева вылетели из Кубка лиги Англии, уступив в четвёртом раунде «Сток Сити» (0:1). Лондонцы же не добрались даже до этой стадии, проиграв ещё во втором раунде. Соперники на неделе не играли. Следовательно, получили больше времени на отдых, так что в предстоящем матче в АПЛ никто из них не получит преимущества в свежести.



Впрочем, «Вилле» это не сильно нужно: набран неплохой ход после нестабильного отрезка. В предыдущих трёх турах первенства команда добыла семь из девяти возможных очков. Обыграть удалось «Вулверхэмптон» (1:0) и «Вест Бромвич» (3:0), также случилась нулевая ничья с «Бёрнли».

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В турнирной таблице английской Премьер-лиги «львы» находятся на девятом месте, набрав 22 очка. Пока что этот сезон они точно могут занести себе в актив. Отставание от еврокубковой зоны составляет каких-то три пункта. При этом есть сразу два матча в запасе. А ведь совсем недавно едва убереглись от вылета в Чемпионшип.



«Кристал Пэлас» прервал проигрышную серию из трёх игр. До этого были две ничьи с «Вест Хэмом» (1:1) и «Тоттенхэмом» (1:1), а также крупная победа над «Вест Бромвичем» (5:1). Теперь бумеранг вернулся. В прошлом туре лондонский клуб на своём поле проиграл лидирующему в АПЛ «Ливерпулю» со счётом 0:7.



Вообще, в обороне у «орлов» всё не так уж и хорошо. В текущем сезоне чемпионата Англии пропускали в каждом из 13 последних туров. А всего за этот период достали мяч из сетки своих ворот целых 25 раз, практически по две штуки за матч. Многовато, конечно.

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«Астон Вилле» это только на руку. Дело в том, что команда Дина Смита в среднем за игру забивает как раз два гола. Лондонцам, у которых в лазарете находится немало игроков оборонительной линии, будет тяжело. На наш взгляд, стоит подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.88.



Атака бирмингемцев свое дело знает. Один из новичков команды Олли Уоткинс уже забил шесть раз за 12 матчей, а Джек Грилиш по-прежнему полезен впереди. Ещё и возвращается после травмы арендованный у «Челси» Росс Баркли, который до повреждения был одним из лидеров. Словом, ждём от хозяев активной игры.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 26 декабря 2020 года

«Кристал Пэлас» в прошлом туре пропустил семь мячей от «Ливерпуля», но, конечно, в целом выглядит не так плохо. Однако оборона в текущем сезоне надёжностью не отличается, что только на руку «Астон Вилле». Атака бирмингемцев свое дело знает, тем более лидеры в норме. Ждём активного футбола от хозяев.



Ставка: индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1.5 мяча за 1.88.