«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Гранлунд и Плэтт помогут «Барысу» с «Торпедо»

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Сибири» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Салават Юлаев» Уфа (26.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.
На субботу, 26 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Наиболее ранний стартует в 13:30 мск в Новосибирске. «Сибирь» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым». Команды пересекутся в третий раз за сезон, в двух предыдущих случаях сильнее оказались зелёные.
В начале октября они показали характер и фактически вторым составом вырвали победу на своём льду (4:3 Б): проигрывали 0:2 и 2:3, сравняли счёт за три минуты до сирены, а в серии буллитов Александр Скрынник взял всё. Второй поединок состоялся прямо перед паузой на Кубок Первого канала.
Там состав оказался близок к оптимальному и получилось гораздо увереннее. Лидировали на протяжении всей игры, Кадейкин и Хартикайнен набрали по два очка, а в нужные моменты тащил Метсола. Единственную шайбу пропустили в меньшинстве, здорово сыграли по счёту в третьем периоде (3:1).
Накануне подопечные Томи Лямся потерпели обидное поражение в Екатеринбурге (2:3), прервав серию из двух побед. Долго раскачивались, здорово провели второй период и вышли вперёд. Однако в заключительной двадцатиминутке слишком много ошибались. Пропустили две шайбы в равных составах и уступили (2:3). Заслуженно.
Теперь «Салават Юлаев» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» и «Трактора» на три очка при одной лишней игре. А самое главное — «Автомобилист» после победы в очной встрече сумел подтянуться. Не хватает всего трёх баллов, зато при трёх матчах в запасе.
В общем, плотность серьёзная и заключительные месяцы регулярного чемпионата обещают получиться весёлыми. А вот «Сибирь» в кои-то веки здорово начала после паузы на Евротур. До неё команда потерпела четыре поражения подряд, чем сильно усугубила турнирное положение.
Две победы подряд немного выправили ситуацию. Оба раза обыграли прямого конкурента, «Амур» (3:2 и 3:2 Б). Пришлось понервничать, дважды всё решалось на тоненького: в первом поединке «тигры» едва не ушли с 0:3 за несколько минут, во втором сравняли счёт в концовке, но запороли буллитную серию.
«Снеговики» всё ещё девятые. До «Барыса» три очка, но у клуба из Казахстана аж четыре матча в запасе. До «Торпедо» — пять. То есть сбавлять обороты никак нельзя. Основная проблема хозяев — состояние Пуустинена и Руохомы. Они выступали на Кубке Первого канала, а затем летели в Новосибирск.
Понятно, что на фоне плотного графика и перелётов показывать свой лучший хоккей сложно. Накануне финские форварды много ошибались и постоянно теряли шайбу. От того, насколько сильно изменится ситуация за полтора дня, многое зависит. Без должной игры лидеров зацепиться будет сложно.
Потому возьмём Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.06, всё же вариантов в атаке у зелёных побольше. Вариант помягче — Х2 + обе забьют за 1.82. «Салават» нормально чувствует себя в Новосибирске — три победы и поражение по буллитам в шести предыдущих встречах. Кроме того, вот уже пять игр подряд соперники достигают отметки в четыре гола. Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 2:3.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря 2020 года
«Сибирь» добыла две тяжелейшие победы над «Амуром», однако выступавшие на этапе Евротура в Москве Пуустинен и Руохома на фоне перелётов и тяжёлого графика очень много ошибаются. Без сильной игры лидеров зацепиться будет сложно, ведь «Салават» хорошо играет в Новосибирске. Возьмём Х2 через общий верх. Обычно четыре-пять шайб соперники соображают.
Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.06.
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