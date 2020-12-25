«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Гранлунд и Плэтт помогут «Барысу» с «Торпедо»

Новосибирцы дважды обыграли «Амур», но всё ещё находятся за бортом зоны плей-офф.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Сибири» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Салават Юлаев» Уфа (26.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На субботу, 26 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Наиболее ранний стартует в 13:30 мск в Новосибирске. «Сибирь» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым». Команды пересекутся в третий раз за сезон, в двух предыдущих случаях сильнее оказались зелёные.

В начале октября они показали характер и фактически вторым составом вырвали победу на своём льду (4:3 Б): проигрывали 0:2 и 2:3, сравняли счёт за три минуты до сирены, а в серии буллитов Александр Скрынник взял всё. Второй поединок состоялся прямо перед паузой на Кубок Первого канала.

Там состав оказался близок к оптимальному и получилось гораздо увереннее. Лидировали на протяжении всей игры, Кадейкин и Хартикайнен набрали по два очка, а в нужные моменты тащил Метсола. Единственную шайбу пропустили в меньшинстве, здорово сыграли по счёту в третьем периоде (3:1).

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Накануне подопечные Томи Лямся потерпели обидное поражение в Екатеринбурге (2:3), прервав серию из двух побед. Долго раскачивались, здорово провели второй период и вышли вперёд. Однако в заключительной двадцатиминутке слишком много ошибались. Пропустили две шайбы в равных составах и уступили (2:3). Заслуженно.

Теперь «Салават Юлаев» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» и «Трактора» на три очка при одной лишней игре. А самое главное — «Автомобилист» после победы в очной встрече сумел подтянуться. Не хватает всего трёх баллов, зато при трёх матчах в запасе.

В общем, плотность серьёзная и заключительные месяцы регулярного чемпионата обещают получиться весёлыми. А вот «Сибирь» в кои-то веки здорово начала после паузы на Евротур. До неё команда потерпела четыре поражения подряд, чем сильно усугубила турнирное положение.

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Две победы подряд немного выправили ситуацию. Оба раза обыграли прямого конкурента, «Амур» (3:2 и 3:2 Б). Пришлось понервничать, дважды всё решалось на тоненького: в первом поединке «тигры» едва не ушли с 0:3 за несколько минут, во втором сравняли счёт в концовке, но запороли буллитную серию.

«Снеговики» всё ещё девятые. До «Барыса» три очка, но у клуба из Казахстана аж четыре матча в запасе. До «Торпедо» — пять. То есть сбавлять обороты никак нельзя. Основная проблема хозяев — состояние Пуустинена и Руохомы. Они выступали на Кубке Первого канала, а затем летели в Новосибирск.

Понятно, что на фоне плотного графика и перелётов показывать свой лучший хоккей сложно. Накануне финские форварды много ошибались и постоянно теряли шайбу. От того, насколько сильно изменится ситуация за полтора дня, многое зависит. Без должной игры лидеров зацепиться будет сложно.

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Потому возьмём Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.06, всё же вариантов в атаке у зелёных побольше. Вариант помягче — Х2 + обе забьют за 1.82. «Салават» нормально чувствует себя в Новосибирске — три победы и поражение по буллитам в шести предыдущих встречах. Кроме того, вот уже пять игр подряд соперники достигают отметки в четыре гола. Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 2:3.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 26 декабря 2020 года

«Сибирь» добыла две тяжелейшие победы над «Амуром», однако выступавшие на этапе Евротура в Москве Пуустинен и Руохома на фоне перелётов и тяжёлого графика очень много ошибаются. Без сильной игры лидеров зацепиться будет сложно, ведь «Салават» хорошо играет в Новосибирске. Возьмём Х2 через общий верх. Обычно четыре-пять шайб соперники соображают.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.06.