«Динамо» М — СКА. Прогноз: Кагарлицкий и Яшкин помогут Крикунову забыть 2:7 от «Ак Барса»

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.51, успех «Динамо» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 26 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (26.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На субботу, 26 декабря, запланированы сразу восемь матчей. В 16:00 мск в Москве «Динамо» на «ВТБ Арене» начнёт выяснять отношения со СКА. Вывеска отличная, в последнее время встречи этих команд получаются упорными и насыщенными. Кроме того, хозяевам нужно отвечать на случившееся накануне.

В четверг умудрились проиграть со счётом 2:7 на своём льду. Соперник был замечательный — «Ак Барс». Но это не отменяет того факта, что разгромных поражений у подопечных Владимира Крикунова набежало слишком много. И ведь начали хорошо — дважды вели в счёте, ушли на первый перерыв при 2:2.

А во втором периоде натурально посыпались, пропустив четыре шайбы за 10,5 минуты. Смена вратаря не помогла, оставшееся время превратилось в формальность. Владимир Крикунов на пресс-конференции жёстко проехался по Егору Зайцеву за эпизод с первым голом. Защитник, конечно, привёз, но причиной провала явно стала не та ошибка.

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Впрочем, москвичи хорошо начали декабрь, потому одно поражение — пусть и столь чувствительное — не особенно повлияло на ситуацию. Четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, 48 очков. До «Локомотива» два балла (при двух лишних играх), зато минское «Динамо» отстаёт уже на пять пунктов.

Правда, календарь по-прежнему непростой. От «Ак Барса» получили, впереди СКА, а на закуску — дерби со «Спартаком». Пожалуй, это отличная возможность закрыть жуткое поражение от казанцев. Благо что санкт-петербуржцы накануне тоже выглядели далеко не лучшим образом. Хотя победу всё же добыли.

Им ожидаемо не хватало сил и эмоций после Кубка Первого канала и победы над ЦСКА по буллитам. Тренерский штаб рискнул вновь довериться Магнусу Хелльбергу, начудившему в третьем периоде «армейского дерби». Швед не подвёл — нейтрализовал все 28 бросков, а в нескольких эпизодах по-настоящему спас.

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Вообще, «Северсталь» смотрелась никак не хуже хозяев. А первые 40 минут, пожалуй, провела даже поинтереснее. Но в заключительном периоде посыпались удаления, причём череповчане получили четыре малых штрафа, а подопечные Валерия Брагина — ни одного.

Кемппайнен реализовал лишнего, спустя пять минут финн оформил дубль. Гости честно пытались что-то придумать и отыграться, но прийти в себя не смогли. Так и закончили — 2:0. СКА подобрался к ЦСКА на расстояние в пять очков, пусть и при одной лишней игре. Если так пойдёт и дальше, за первое место Запада вполне может развернуться битва.

Букмекеры выставляют практически равную линию. Это логично: состав у гостей крепче, зато на стороне «Динамо» свой лёд, повышенная мотивация после 2:7 и история противостояния. В трёх предыдущих встречах бело-голубые непременно набирали очки. А больше трёх шайб пропустили лишь в одном из восьми последних случаев.

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От этого вполне можно оттолкнуться. За плохой игрой должна идти хорошая, так что ждём от хозяев концентрации в обороне вместо детских ошибок и потерь. Мы бы выбирали между тоталом меньше 5.5 шайбы за 1.85 и тоталом меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.80. Также можно проверить ИТБ 0.5 очка Дмитрия Кагарлицкого.

В двух предыдущих матчах опытный нападающий забивал, а в первой игре сезона со СКА вообще набрал два очка (1+1). На клуб из Санкт-Петербурга у него по понятным причинам особый настрой, так что шансы на проход неплохие.

«Динамо» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

«Динамо» здорово проводило декабрь, а накануне получило четыре шайбы за 11 минут от «Ак Барса» и проиграло со счётом 2:7. На такие провалы нужно отвечать. Благо что СКА выглядит тяжеловато — лидеры играли на Кубке Первого канала и фактически не имели отдыха. Кроме того, в трёх предыдущих очных встречах бело-голубые набирали очки. Ждём довольно закрытого хоккея, при котором четыре-пять голов кажутся потолком.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.