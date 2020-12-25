«Авангард» — «Спартак». Прогноз: Толчинский и Якупов помогут Хартли найти подход к Знарку

«Спартак» после прихода Знарка набрал в трёх матчах с омичами пять очков из шести возможных.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Спартака» идёт за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 26 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Спартак» Москва (26.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На субботу, 26 декабря, запланировано сразу восемь матчей. В 17:00 мск в Балашихе «Авангард» начнёт выяснять отношения со «Спартаком». Зрителей на трибунах не будет, но всё равно должно быть интересно. Дело в том, что очные противостояния в последнее время получаются крайне упорными.

Красно-белые после прихода Олега Знарка на пост главного тренера трижды пересекались с «ястребами». Пока получается выше всяких похвал. Во всех трёх случаях 60 минут не хватало. Дважды выиграли москвичи (в овертайме и по буллитам), ещё один раз сильнее оказались омичи (в овертайме).

Надо сказать, что обеим командам в последнее время не хватает стабильности. Подопечные Боба Хартли потерпели четыре поражения в шести поединках, обыграв лишь угодивший в кризис «Автомобилист» и несчастный «Куньлунь». После перерыва на Евротур дома уступили «Барысу» со счётом 1:3.

«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Гранлунд и Плэтт помогут «Барысу» с «Торпедо» Новосибирцы дважды обыграли «Амур», но всё ещё находятся за бортом зоны плей-офф.

И ведь абсолютно по делу. Быстро пропустили, затем отыгрались, но смотрелись вяло. Единственную шайбу забросили в большинстве, в равных составах не получалось ровным счётом ничего. Йони Ортио совершил 25 сейвов, хотя подавляющее большинство оказались простыми набросами и щелчками от синей линии.

Шансы на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции тают с каждым днём. Теперь «Авангард» отстаёт от «Ак Барса» аж на 13 баллов — при двухочковой системе это очень много даже при четырёх играх в запасе. Ладно хоть дышащие в спину «Трактор» с «Металлургом» находятся в другом дивизионе, а потому место в топ-2 пока в безопасности.

«Спартак» в декабре последователен: два поражения, две победы, поражение, победа, поражение и снова победа. После перерыва успели выйти на лёд дважды — 22 декабря без шансов уступили «Ак Барсу» (0:3), зато на следующий день уверенно разобрались с «Витязем» (5:3). А ведь это прямой конкурент.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Грилиш сядет на хвост Сульшеру и Клоппу в АПЛ Лондонцы пропускали в каждом из 13 последних туров чемпионата Англии. А Грилиш с Уоткинсом хороши.

Основная проблема — большое количество травмированных. Лехтеря, Вишневский, Кутейкин и Никишин находятся в лазарете, а «скамейка» короткая. Приходится давать время не до конца готовым исполнителям, что влияет на качество хоккея. «Ак Барс» этим прекрасно воспользовался, «Витязь» не смог.

Словом, удивить в созидании красно-белым будет сложно. Две шайбы видятся потолком, больше — только при чудачествах вратаря. Лезть в открытый хоккей в таком состоянии гостям нет никакого смысла, так что они наверняка поставят на дисциплину. Шансы «Авангарда» действительно заметно выше.

В то же время лезть в большие форы слишком опасно, ведь хозяева не отличаются стабильностью. А на П1 дают скромнейший коэффициент 1.62. Потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между двумя ставками — 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85 и П1 + обе забьют за 2.09. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:2.

«Авангард» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

«Авангард» сейчас нестабилен, зато имеет внушительное преимущество по уровню исполнителей. У «Спартака» серьёзные кадровые потери, потому соваться в открытый хоккей смысла нет. Единственный вариант — надёжно сыграть в обороне и надеяться на вратаря. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент близок к двойке.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.