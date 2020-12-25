«Куньлунь» — «Трактор». Прогноз: Алексей Ковалёв остановит Кравцова, Косова и Бывальцева

В трёх предыдущих очных встречах челябинцы выигрывали строго с разницей в две шайбы.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Трактор». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.74, успех «Куньлуня» идёт за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Трактор» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Трактор» 26 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» Челябинск (26.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

Россия — США. Прогноз: Аскаров покажет класс американцам на МЧМ-2021, но не получит помощи Сборная России пять лет не знает побед над американцами на МЧМ.

На субботу, 26 декабря, запланировано сразу восемь матчей. В 17:30 мск в Мытищах «Куньлунь» начнёт выяснять отношения с «Трактором». Соперники успели трижды пересечься в нынешнем сезоне. Пока исходы удручающе стабильны — челябинцы неизменно побеждают с разницей в две шайбы.

При этом счёт не повторился ни разу. В сентябре было 3:1, в октябре — 4:2, в ноябре — 5:3. Правда, предпосылок для 6:4 в этот раз немного. Дело в том, что хозяевам в последнее время голы даются с колоссальным трудом. В трёх предыдущих встречах забросили всего четыре шайбы. И всякий раз проигрывали.

Справедливости ради, к декабрю подопечные Алексея Ковалёва набрали ход. Даже выдали классный отрезок, на котором только в одном из восьми матчей остались без очков. Естественно, при таких результатах последнее место в КХЛ забылось как страшный сон. 23 балла, 11-е место на Востоке. «Нефтехимик» и рижское «Динамо» идут заметно хуже.

«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Гранлунд и Плэтт помогут «Барысу» с «Торпедо» Новосибирцы дважды обыграли «Амур», но всё ещё находятся за бортом зоны плей-офф.

После паузы успели выйти на лёд дважды. Не дотерпели с «Барысом» (1:2 ОТ), а затем разгромно проиграли «Авангарду» (1:5). Сразу отметим, что счёт абсолютно не отражает хода игры. До 35-й минуты на табло горели единицы, а интрига умерла только в самой концовке, когда гости забросили две шайбы за 13 секунд.

«Драконы» вполне могли зацепиться, если бы не два фактора. Во-первых, Шимон Грубец здорово сыграл против бывшего клуба — 37 сейвов с 38 бросков. Во-вторых, бригады меньшинства провалились. Четыре гола из пяти «ястребы» оформили в большинстве, оставшийся — в формате «4 на 4».

В общем, всё вполне неплохо. Ни о каком плей-офф не может быть и речи, но считать «Куньлунь» безнадёжным пассажиром больше нельзя. Правда, с «Трактором» всё равно будет нелегко. «Мишки» после паузы вернулись к любимому занятию — победам с разницей в одну-две шайбы.

«Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт с Ингсом продолжат давить на «МЮ» и «Челси» «Святые» отстают от второго места всего на три очка, а новичок АПЛ находится в зоне вылета.

Успели разобраться с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» (дважды по 3:2). Оба раза — по делу. В вакууме челябинцы заметно сильнее, но нужно учитывать контекст. Они проведут третий гостевой поединок за пять суток по маршруту Екатеринбург-Нижнекамск-Мытищи. Не шибко дружелюбный график.

А вот «Куньлунь» отдыхал с 21 декабря и был избавлен от перелётов. А значит, будет заметно свежее. Если хозяева обойдутся без любимых удалений на ровном месте, то вполне способны зацепиться. По две-три шайбы гости в последние недели стабильно получают. Мы бы выбирали между «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 1.86 и Ф1 (+1.5) за 1.67.

Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 2:3. Хозяева добавили и вполне могут впервые отобрать очки у подопечных Анвара Гатиятулина. В предыдущих матчах они явно недобрали — моменты создавали, реализация подвела. На дистанции цифры должны прийти в норму.

«Куньлунь» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

Три предыдущие очные встречи в сезоне «Трактор» забрал, причём довольно уверенно. Однако за прошедшее время «Куньлунь» добавил. За очки цепляется, просто так никого не отпускает. «Трактор» стабильно вынимает по паре-тройке шайб, хотя прежде пропускал реже всех в КХЛ. Возьмём «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.86.

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.86.