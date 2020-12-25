«Лестер» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Погба и Кавани слишком хороши. Варди не справится

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 3.08. А ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» 26 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (26.12.2020)
Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где стартует 15-й тур.
Программа откроется 26 декабря сразу шестью поединками, участников снова ждёт интенсивный отрезок. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 15:30 мск и пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Это центральная игра тура.
Выступление «лис» в нынешнем сезоне довольно трудно предугадать. Они могут как проиграть по делу аутсайдеру, так и заслуженно обыграть одного из лидеров. Например, в прошлом туре на выезде оставили не у дел «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (2:0), который еще несколько туров назад шёл на первом месте в турнирной таблице.
Сама же команда Брендана Роджерса после 14 матчей в АПЛ умудрилась забраться на вторую строчку, набрав 27 очков. До лидирующего «Ливерпуля» не хватает всего четырёх пунктов. Конечно, плотность в верхней части почтительная, однако клубу из Лестера после волшебного сезона имени Клаудио Раньери бояться нечего.
«Манчестер Юнайтед» замыкает тройку лидеров чемпионата Англии. Отставание от «Лестера» составляет всего лишь один пункт, да ещё и игра в запасе с «Бёрнли» имеется. Хотя конкурентов тут даже слишком много, сразу пять команд находятся на расстоянии не более трёх очков от манкунианцев.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в середине недели принимали участие в четвертьфинальном поединке Кубка лиги страны. На выезде сражались с «Эвертоном». Уверенно действовали с первых минут и всё же реализовали преимущество: забили два мяча в концовке, победили со счётом 2:0. В полуфинале их ждёт манчестерское дерби.
Выездные матчи «красные дьяволы» проводят на высшем уровне. К слову, гостевая серия в АПЛ уже достигла 10 побед подряд. А за шесть выездов в текущем сезоне они сумели забить целых 19 мячей, что в среднем за игру составляет чуть больше трёх штук. Показатель космический.
При этом «Лестер» сейчас на родном «Кинг Пауэр» выглядит далеко не так стабильно. Клуб из одноимённого города провел в семь домашних матчей, в которых уступил четыре раза при трёх победах. Пропускает он, конечно, не так много, но и забивает тоже довольно редко.
Разумеется, «лисы» должны давать бой, однако «МЮ» сейчас тоже крайне хорош. Причем Сульшер вполне может минимизировать усталость от кубкового поединка ротацией состава, ведь большинство футболистов в порядке. На наш взгляд, П2 с нулевой форой за коэффициент 1.74 выглядит интересно.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Лестер» ещё ни разу не сыграл вничью, а статистика встреч с «красными дьяволами» далеко не на его стороне. Дело в том, что красные одержали девять побед в 12 последних очных поединках, ни разу не проиграв. В этот раз подопечным Брендана Роджерса тоже придётся попотеть.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» 26 декабря 2020 года
«Лестер Сити» набрал неплохую форму и идёт на втором месте в АПЛ, однако развить успех будет затруднительно. На выезде «МЮ» сейчас играет лучше всех в чемпионате Англии, а Сульшер имеет возможность проводить широкую ротацию состава, чтобы минимизировать усталость игроков. К тому же статистика личных встреч на стороне манкунианцев. Ждём от них уверенной игры и набора очков.
Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.74.
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