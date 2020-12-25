«Лестер» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Погба и Кавани слишком хороши. Варди не справится

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 3.08. А ставки на ничью принимаются за 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (26.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где стартует 15-й тур.

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Программа откроется 26 декабря сразу шестью поединками, участников снова ждёт интенсивный отрезок. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 15:30 мск и пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Это центральная игра тура.



Выступление «лис» в нынешнем сезоне довольно трудно предугадать. Они могут как проиграть по делу аутсайдеру, так и заслуженно обыграть одного из лидеров. Например, в прошлом туре на выезде оставили не у дел «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (2:0), который еще несколько туров назад шёл на первом месте в турнирной таблице.



Сама же команда Брендана Роджерса после 14 матчей в АПЛ умудрилась забраться на вторую строчку, набрав 27 очков. До лидирующего «Ливерпуля» не хватает всего четырёх пунктов. Конечно, плотность в верхней части почтительная, однако клубу из Лестера после волшебного сезона имени Клаудио Раньери бояться нечего.

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«Манчестер Юнайтед» замыкает тройку лидеров чемпионата Англии. Отставание от «Лестера» составляет всего лишь один пункт, да ещё и игра в запасе с «Бёрнли» имеется. Хотя конкурентов тут даже слишком много, сразу пять команд находятся на расстоянии не более трёх очков от манкунианцев.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в середине недели принимали участие в четвертьфинальном поединке Кубка лиги страны. На выезде сражались с «Эвертоном». Уверенно действовали с первых минут и всё же реализовали преимущество: забили два мяча в концовке, победили со счётом 2:0. В полуфинале их ждёт манчестерское дерби.



Выездные матчи «красные дьяволы» проводят на высшем уровне. К слову, гостевая серия в АПЛ уже достигла 10 побед подряд. А за шесть выездов в текущем сезоне они сумели забить целых 19 мячей, что в среднем за игру составляет чуть больше трёх штук. Показатель космический.

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При этом «Лестер» сейчас на родном «Кинг Пауэр» выглядит далеко не так стабильно. Клуб из одноимённого города провел в семь домашних матчей, в которых уступил четыре раза при трёх победах. Пропускает он, конечно, не так много, но и забивает тоже довольно редко.



Разумеется, «лисы» должны давать бой, однако «МЮ» сейчас тоже крайне хорош. Причем Сульшер вполне может минимизировать усталость от кубкового поединка ротацией состава, ведь большинство футболистов в порядке. На наш взгляд, П2 с нулевой форой за коэффициент 1.74 выглядит интересно.



В текущем сезоне чемпионата Англии «Лестер» ещё ни разу не сыграл вничью, а статистика встреч с «красными дьяволами» далеко не на его стороне. Дело в том, что красные одержали девять побед в 12 последних очных поединках, ни разу не проиграв. В этот раз подопечным Брендана Роджерса тоже придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» 26 декабря 2020 года

«Лестер Сити» набрал неплохую форму и идёт на втором месте в АПЛ, однако развить успех будет затруднительно. На выезде «МЮ» сейчас играет лучше всех в чемпионате Англии, а Сульшер имеет возможность проводить широкую ротацию состава, чтобы минимизировать усталость игроков. К тому же статистика личных встреч на стороне манкунианцев. Ждём от них уверенной игры и набора очков.



Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.74.