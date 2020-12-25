Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру

«Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

Чемпионат Испании по футболу, как и все основные европейские чемпионаты, сделал небольшую рождественскую паузу. Позади 15 туров, и пока мы не ощущаем противостояния «Реала» и «Барселоны», оба клуба столкнулись с большими трудностями. А вот «Атлетико» в полном порядке, команда Диего Симеоне готова подхватить знамя из рук фаворитов. Что думают об этом букмекеры?

«Реал» пока фаворит, а в «Барселону» не верят

Прямо сейчас в турнирной таблице двоевластие – по 32 очка у «Атлетико» и «Реала». Вот только у подопечных Диего Симеоне на 2 матча меньше, это потенциальные 6 очков разницы. Пока букмекеры ждут, что команда Зинедина Зидана все же накатит на финиш и считают ее фаворитом. Коэффициент на чемпионство «Королевского клуба» — 2.20.

Но «Атлетико» сосвсем не собирается уступать. Всего одно поражение (как раз от «Реала») и вероятный гандикап дают команде Диего Симеоне неплохой шанс на чемпионство. Коэффициент почти такой же – 2.30.

А вот у «Барселоны» дела идут плохо. Куману пока не удается стабильно набирать очки. И это привело к тому, что сейчас сине-гранатовые идут только на 5-м месте, отставая от «Атлетико» на 8 очков. При этом у «Барсы» на один матч больше. Ситуация сложная. Исправить все еще можно, но, кажется, букмекеры не слишком в это верят. Поставить на то, что «Барселона» выиграет чемпионат Испании, можно за 6.00.

Кто ещё в возможных претендентах? На «Севилью», отставание которой от «Атлетико» сейчас составляет 9 очков, можно поставить с коэффициентом 40.00. Шансы «Вильярреала», отстающего от лидера на 6 реальных и 12 возможных очков, оценивают коэффициентом 65.00, а на «Реал Сосьедад» можно поставить за 75.00. У басков тоже 6 очков отставания от лидера, но уже 16 сыгранных матчей против 13 у «Атлетико». На чемпионство любой другой команды коэффициенты начинаются от 1000.00.

«Эльче» ставят на вылет, хотя команда идет неплохо

В ставках на вылет букмекеры ведут грустным фаворитом «Эльче», хотя команда сейчас идет вне зоны вылета. У «Эльче» 16-я строчка и 15 очков. Всего на одно больше, чем у команд, идущих в опасной зоне, правда, у команды 2 матча в запасе. Однако коэффициент на то, что «Эльче» покинет Примеру, всего 1.35.

Чуть выше шансы остаться у «Уэски», которая замыкает таблицу с 12 очками, поставить на вылет этой команды можно за 2.20. Также в группе риска «Осасуна», (19-е место,12 очков, коэффициент 2.65), «Эйбар» ( 17-е, 15 очков, 2.75) и «Вальядолид» (18-е место, 14 очков, 3.20).

За 3.50 можно поставить на то, что в Сегунду опустится «Кадис». Команда победила «Реал» и «Барселону» в этом сезоне – настоящая гроза авторитетов. Еще один коллектив, претендующий на это звание – «Валенсия». Вероятность того, что команда Хави Грасии и Дениса Черышева покинет элитный дивизион, аналитики оценили коэффициентом 6.50.

Суарес не прогадал с переходом, а Месси все равно явный фаворит гонки бомбардиров

В споре бомбардиров все очень плотно. Лидируют Карим Бензема, Яго Аспас и Херард Морено, забившие по 8 голов. Но фаворитом букмекеры видят Лионеля Месси, у которого на гол меньше. Поставить на победу аргентинца можно с коэффициентом 1.85.

За 5.00 можно сделать ставку на Бензема, а за 6.00 – на Луиса Суареса. Уругваец, кажется, совершенно не жалеет о том, что перешел из «Барселоны» в «Атлетико», забил уже 7 мячей и замахивается на звание лучшего бомбардира.

На Аспаса и Морено предлагают коэффициент 11.00, а за 20.00 можно сделать ставку на Микеля Оярсабаля, у которого тоже 7 голов. Дальше идут Пако Алькасер, Жоау Феликс и Лукас Окампос, коэффициент на любого из этих футболистов 25.00. У первых двух по 5 забитых мячей, а вот Окампос пока отстает – он всего лишь дважды поразил ворота соперников.

Следующий тур в Примере состоится 29-31 декабря. «Атлетико» примет «Хетафе», «Реал» отправится в гости к «Эльче», а «Барселоне» предстоит домашняя встреча против «Эйбара».