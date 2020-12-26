«Лидс» — «Бёрнли». Прогноз: 2:6 от «МЮ» на «Олд Траффорд» лишат Бьельсу уверенности

У «Бёрнли» всего одно поражение в семи последних турах АПЛ, да и то на выезде от «Ман Сити».

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 4.78. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.08.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура АПЛ «Лидс» — «Бёрнли» 27 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Бёрнли» (27.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

«Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт с Ингсом продолжат давить на «МЮ» и «Челси» «Святые» отстают от второго места всего на три очка, а новичок АПЛ находится в зоне вылета.

Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но Boxing Day — это святое. Впереди 15-й тур чемпионата Англии, который завершится в воскресенье, 27 декабря, четырьмя матчами. Самый ранний стартует в 15:00 мск. «Лидс» на стадионе «Элланд Роуд» примет «Бёрнли».



«Павлины» наслаждаются долгожданным возвращением в элитный дивизион. К их футболу все приспособились, а потому результаты в последнее время совсем не впечатляют. Три поражения в четырёх турах, единственная победа — над уходившим на карантин «Ньюкаслом» (5:2), который встал в концовке и получил три мяча после 77-й минуты.



Впрочем, тут нужно учесть несколько факторов. Первый — уровень соперников оказался хорошим. 1:3 от «Челси», 1:2 с «Вест Хэмом» и 2:6 с «Манчестер Юнайтед». Второй — футбол действительно очень зрелищный, смотреть на такую игру приятно даже при частых ошибках и поражениях.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Гвардиола приблизится к Лэмпарду, Клоппу и Сульшеру «Горожане» не так много забивают, зато пропускают реже всех в чемпионате Англии.

И третий — даже после неудачного отрезка подопечные Марсело Бьельсы находятся на расстоянии в семь очков от зоны вылета. Учитывая скромный уровень исполнителей и долгое отсутствие в элитном дивизионе, полёт более чем нормальный. Спокойный финиш в серединке станет хорошим результатом.



«Бёрнли» потихоньку приходит в себя. Первые недели выдались провальными, зато дальше оборона заиграла гораздо надёжнее. В семи предыдущих турах потерпели лишь одно поражение. Безнадёжное, 0:5 в гостях у «Манчестер Сити». А вот в остальных шести случаях пропустили всего два мяча.



Сыграли вничью с «Брайтоном» (0:0), «Эвертоном» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0). Обыграли «Кристал Пэлас» (1:0), «Арсенал» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:1). К концу декабря положение выправили: 13 очков, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Три балла от зоны вылета, да ещё и при игре в запасе.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Грилиш сядет на хвост Сульшеру и Клоппу в АПЛ Лондонцы пропускали в каждом из 13 последних туров чемпионата Англии. А Грилиш с Уоткинсом хороши.

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, хотя есть некоторые сомнения. Дело в том, что с застёгнутыми на все пуговицы соперниками они чувствуют себя некомфортно. «Шеффилд» обыграли только благодаря голу на 88-й минуте (1:0), «Вулверхэмптону» проиграли всухую при двух попаданиях в створ (0:1), с «Кристал Пэлас» вообще развалились (1:4).



А бордовые сейчас в порядке. Уверенность видна невооружённым взглядом, защита хороша. Пожалуй, Ф2 (+1) за 1.68 смотрится довольно надёжно. Можно даже рассмотреть Х2 за 2.18, хотя тут риск выше. Альтернатива — тотал меньше 3 гола за 1.88.

«Павлины» будут иметь полное территориальное преимущество и подадут кучу угловых, но обойтись без проблем поможет разве что быстрый гол. А подопечные Шона Дайча редко пропускают в дебютах.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Лидс» — «Бёрнли» 27 декабря 2020 года

«Лидс», конечно, играет очень ярко и весело, но в четырёх последних турах потерпел три поражения. А вот «Бёрнли» хорош — в семи предыдущих матчах уступил лишь однажды, да и то в гостях у «Ман Сити». В оставшихся шести случаях набрал 12 очков при трёх пропущенных мячах. «Павлины» будут давить, но бордовых этим не испугать.



Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.18.