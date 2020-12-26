«Лестер» — «МЮ», «Арсенал» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 26 декабря

Российский футбол ушел на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть, что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 26 декабря.
На что ставить в футболе 26 декабря
Рождество отпраздновали, наступает время Boxing day! В Англии стартует главный отрезок сезона – 7 туров за месяц. И в первом же туре этого отрезка классный матч – «Лестер» против «МЮ». Оба коллектива сейчас хороши, преследуют «Ливерпуль» и выяснят, кто будет впереди.
Кроме того, стоит обратить внимание на игру «Арсенала» и «Челси». Пора бы Микелу Артете уже и выиграть, зона вылета уже маячит перед «канонирами». Но Френк Лэмпард явно будет против.
Ну и помним об остальных матчах АПЛ и о киберфутболе – в нем нет пауз ни на выходные, ни на праздники, огромный выбор событий ежедневно.
На что ставить в хоккее 26 декабря
Второй игровой день МЧМ-2021. В 22:00 мск на лед выйдут команды Швеции и Чехии, затем можно следить за играми Германия – Канада и США – Австрия.
В КХЛ сегодня сразу 8 игр. Выделяем противостояния московского «Динамо» и СКА, «Спартака» и «Авангарда». Интересными должны получиться и матчи «Сибирь» — «Салават Юлаев» и «Йокерит» — «Северсталь».
На что ещё ставить 26 декабря
В НБА в ночь на воскресенье сразу 10 матчей. А в Единой Лиге ВТБ 3 встречи, главная в Казани – «Уникс» примет ЦСКА. Кроме того, «Химки» сыграют с «Пармой», а «Астана» — с «Зенитом».
В мужском волейболе стартует мы узнаем обладателя Кубка России. В финале питерский «Зенит» сыграет с московским «Динамо».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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