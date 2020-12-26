«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз: Мойес и Фабиански отправят Уэлбека в зону вылета АПЛ

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех клуба из Брайтона оценён экспертами в 3.26. А ставки на ничью принимаются за 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон» 27 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Брайтон» (27.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где добрались до 15-го тура.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Гвардиола приблизится к Лэмпарду, Клоппу и Сульшеру «Горожане» не так много забивают, зато пропускают реже всех в чемпионате Англии.

Программа завершится 27 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье будут выяснять отношения «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Их встреча начнётся в 17:15 мск и пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.



Обе команды не принимали участие в четвертьфинале Кубка лиги Англии, поскольку обе вылетели ещё в четвёртом раунде. Следовательно, соперники отдыхали примерно одинаково и готовились в недельном цикле, так что никто не получит преимущество в свежести. Впрочем, лондонцам это и не нужно.



«Молотобойцы» в текущем сезоне АПЛ идут крайне уверенно. В турнирной таблице они располагаются на 10-м месте, набрав 21 балл, но отставание от еврокубковой зоны составляет всего четыре пункта. Результаты крепкие. Особенно если учесть, что в прошлом сезоне еле удалось спастись от вылета.

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Карло Анчелотти останется в зоне Лиги чемпионов «Клинки» за 14 игр в АПЛ забили всего восемь голов. Шесть из них – со стандартов.

При этом в 12 предыдущих турах команда Дэвида Мойеса потерпела всего три поражения. Причём строго от грандов – дома от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и в гостях от «Ливерпуля» (1:2) и «Челси» (0:3). Но тут надо сказать, что манкунианцы лучше всех в первенстве играют на выезде, бригада Клоппа не теряет очки дома, а победа синих была уверенной скорее по счету, чем по игре.



В остальных же пяти случаях «Вест Хэм» одержал четыре победы и скатал одну ничью, забив семь мячей. Вообще, с результативностью у столичного клуба не всё так плохо, он забивал в каждом из 13 предыдущих туров чемпионата Англии. Не засчитали разве что голы в ворота «Челси»: то офсайд мешал, то нарушение правил.



«Брайтон» под руководством Грэма Поттера бьётся за очки в каждом матче. Для клуба, который находится в двух пунктах от зоны вылета, у него не так уж много поражений – всего шесть штук. К слову, идущий на второй строчке «Лестер Сити» потерпел только на одно поражение меньше.

«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит кошмар Артеты. Чемпионшип не кажется шуткой «Канониры» продолжают падение. В АПЛ кошмар, из Кубка английской лиги накануне вылетели.

Однако «чайкам» заметно не хватает побед. В прошлом туре на своём поле сыграли вничью с главным аутсайдером английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Любопытно, что «клинки» даже остались в меньшинстве на 40-й минуте, но после перерыва умудрились забить и вынудить хозяев отыгрываться.



Предложить что-то «Вест Хэму» в Лондоне будет тяжело. Лондонцы находятся в хорошей форме, да и дома играют довольно неплохо. В шести последних домашних матчах у них всего одно поражение – от «Манчестер Юнайтед». Причем «молотобойцы» на своём поле отбирали очки даже у «Манчестер Сити» (1:1).



На наш взгляд, стоит подумать над победой хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.73. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. Лондонцы выглядят поинтереснее, хотя «Брайтон» пропускал больше двух мячей лишь однажды за 10 предыдущих туров в АПЛ.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Брайтон» 27 декабря 2020 года

«Брайтон» под руководством Грэма Поттера борется в каждом матче, но побед категорически не хватает. Предложить что-то «Вест Хэму» в Лондоне будет трудно. «Молотобойцы» находятся в хорошей форме и исправно забивают. На наш взгляд, у них есть все шансы добыть три очка. В гостях «Брайтон» редко удивляет.



Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» с нулевой форой за 1.73.