«Сан-Антонио» — «Торонто». Прогноз: хитрый Попович, Дерозан и Олдридж закроют Кайла Лоури

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс». Начало — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, успех «Сан-Антонио» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.10.
Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Сан-Антонио» — «Торонто» 27 декабря 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч НБА «Сан-Антонио» — «Торонто» 27 декабря будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.97, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 20.0.
Анализ и прогноз матча НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» (27.12.2020)
«Сан-Антонио» начал сезон с победы над «Мемфисом». Стиль неизменен. Трёхочковые бьют только из хороших позиций — потому их набегает немного, зато точность выше всяких похвал. Дорожат мячом, редко ошибаются. Соотношение передач к потерям оказалось изумительным — 28 на 10. Такое нечасто увидишь, особенно на старте.
Разницу сделал Деджонте Мюррей. Он целиком пропустил позапрошлый сезон из-за тяжёлой травмы, в прошлом году был нестабилен. Первые впечатления очень приятные — всё попал, всё отдал, отработал в защите. И самое главное — был главной ударной силой в быстрых отрывах, что помогало набирать лёгкие очки.
Строго говоря, САС победили, потому что не проиграли «Мемфису» в движении. Задача не из простых даже со скидкой на начало сезона — команда у соперника молодая, в прошлом сезоне входила в топ-3 по результативности в раннем нападении. Морэнт, Брукс, Мелтон и Кларк всегда готовы убежать и решить.
А тут не получалось — 22:19 по очкам в быстрых отрывах в пользу «Сан-Антонио». При прочих равных низкий процент брака и высочайшая точность при исполнении штрафных перевесили. Визуально показалось, что «Спёрс» на данный момент входят в пятёрку лучших в НБА по уровню физической готовности. Прошла всего одна игра, но уверенно выдержать темп задорного «Мемфиса» — это показатель.
С «Торонто» пойдёт совсем другая игра. Канадцы начали с поражения от «Нью-Орлеана», хотя имели всё необходимое. В начале второй половины вели с разницей в 11 очков, но напрочь завалили отрезок на стыке третьей и четвёртой четвертей. Не смогли вовремя потушить Джей Джей Редика, намазали огромное количество трёхочковых и проиграли щит.
«Рэпторз» играют заметно медленнее «Мемфиса», зато гораздо чаще бьют с дальней дистанции. Ключевым фактором станет защита на периметре, раннего нападения должно быть меньше. Предпосылок для высокой результативности не видно. Скажем, в прошлом году обе очные встречи не добрались даже до отметки в 220 очков — 105:104 и 106:110.
А ведь на тотал меньше 225 очка дают хороший коэффициент 1.95. Из личной статистики выделяется ИТМ 1.5 трёхочковых Ламаркуса Олдриджа за 1.84. Опытный бигмэн бьёт из-за дуги по три-четыре раза за матч, больше — по большим праздникам. В прошлом сезоне пробил планку всего в 16 играх из 53, то есть в 30% случаев. Вероятность прохода в районе 65-70%, а коэффициент близок к двойке. Недурно.
Большое количество трёхочковых часто приводит к дальним отскокам, а это дополнительная статистика для игроков периметра. ИТБ 6.5 подбора Деджонте Мюррея за 1.94 или ИТБ 4.5 подбора Лонни Уокера за 2.22 следует рассмотреть. «Динозавры» бьют из-за дуги при первой же возможности.
Неплохо выглядит ИТМ 11.5 очка Арона Бэйнса за 1.96. «Сан-Антонио» играет заметно медленнее «Пеликанс», владений должно быть меньше. Австралиец кормится трёхочковыми и очками второго шанса, а в защите ему придётся работать по Ламаркусу Олдриджу, который много играет «1 в 1».
Вероятность перебора фолов и сокращения игрового времени имеется, открытых дальних бросков быть не должно. «Мемфис» во второй половине с САС вообще забил всего один трёхочковый. И дело не в реализации — попыток оказалось лишь восемь, потому что периметр закрывали и подстраховка редко задерживалась. 7-9 очков кажутся для Бэйнса потолком.
Ставки и прогноз на матч НБА «Сан-Антонио» — «Торонто» 27 декабря 2020 года
Обе команды играют в довольно среднем темпе, так что владений вряд ли окажется много. «Спёрс» выдержали скорости «Мемфиса» и почти не пропускали в раннем нападении, а потому лёгких очков у «Торонто» будет немного. Напрашивается общий низ. В минувшем сезоне личные встречи не были результативными — 105:104 и 106:110.
Ставка №1: тотал меньше 225 очка за 1.95.
Ставка №2: ИТМ 1.5 трёхочковых Ламаркуса Олдриджа за 1.84.
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