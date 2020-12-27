Чехия — Россия. Прогноз: американцам закинули пятёрку, чехи на МЧМ-2021 нам не соперник

При Брагине сборная России стабильно мучилась с чехами, но сейчас состав здесь совсем скромный.

28 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Чехия — Россия. Встреча начнётся в 5:30 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Чехия — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 1.28. Победу чехов эксперты оценивают в 7.80. Ничья в основное время идёт за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Чехия — Россия 28 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Чехия — Россия 28 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Гол на первой минуте идёт за 10.00, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Чехия — Россия (28.12.2020)

До Нового года остались считанные дни. Значит, пришло время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2020.

«Витязь» — ЦСКА. Прогноз: Шалунов с Окуловым помогут «Спартаку» и «Северстали» Красно-синие получили 4,5 дня отдыха после поражения от СКА и наверняка сделали выводы.

Сборная России накануне сделала весомую заявку на первое место в группе, обыграв сборную США со счётом 5:3. Естественно, обойтись без нервов не удалось, однако итоговый успех выглядит абсолютно заслуженно. Подопечные Игоря Ларионова в самом деле смотрелись интереснее.

Прежде всего — классный выход из зоны. На скорости через мелкий пас. Старались не входить в чужие владения через вброс, сохраняя контроль шайбы. Быстрые атаки после перехода красной линии — визитная карточка россиян. Американцы явно знали об этом и готовились, но накрывать получалось далеко не всегда.

Прессинг на месте, три шайбы из четырёх пришли после давления в чужой зоне. Отдельные комплименты — четвёртому звену, на счету которого три гола. Ларионов изначально говорил, что деление на тройки условное и все сочетания должны представлять угрозу в атаке. И всё же подобная эффективность удивляет.

Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру «Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

Напрягли всего несколько моментов. Трудности с большинством — это понятно. Кроме того — внушительное количество удалений, из-за которых звёздно-полосатые едва не вернулись в дело. Эти проблемы для нас не в новинку, вот только решить их никак не удаётся. В последние 7,5 минут игры получили два малых штрафа. Да ещё и в эпизоде с пятым голом судьи пропустили нарушение численного состава.

Последний момент — не лучшая игра Ярослава Аскарова. Даже опыт в КХЛ не помог избежать нервов. Несколько неприятных отскоков на «пятачок» после довольно простых бросков, ошибка при первом голе американцев. Впрочем, голкипер американцев Спенсер Найт (тоже котируется очень высоко) волновался ещё сильнее. В середине второго периода натурально поплыл, подарил четвёртую шайбу и покатил на лавку.

В общем, по ходу турнира Аскаров наверняка будет добавлять. С чехами он сыграет с первых минут, после слов Ларионова сомнений в этом нет. Дело в календаре: 30 и 31 декабря предстоят спаренные встречи в Австрией и Швецией. Скорее всего, с аутсайдером шанс получит Артур Ахтямов, а на «тре крунур» выйдет голкипер СКА.

МЧМ-2021. Ждём финал Россия – Канада и искрометный хоккей от команды Ларионова! Большой гид по МЧМ-2021. Смотрим в Новый год и болеем за наших!

Надо сказать, что с Чехией на МЧМ постоянно возникают проблемы. В шести предыдущих очных встречах лишь однажды выиграли в основное время. И вроде бы коэффициент 1.28 на П2 отдаёт неуважением к сопернику. Если вы верите в статистику, подумайте о Ф1 (+2.5) за 1.94.

В то же время следует признать, что состав у чехов откровенно скромный. Понятно, что делать выводы по одной игре опасно, но трёх-четырёх хороших хоккеистов вряд ли хватит даже для полуфинала. А все остальные — сплошь середнячки. Скорее всего, эта команда закончит путь в четвертьфинале: Австрия явно хуже, но первый же серьёзный противник будет иметь преимущество.

Кроме того, первый матч на МЧМ-2021 сборная России провела аж на 16,5 часов раньше. При плотном графике это существенная разница. В общем, если первый гол не заставит себя ждать, то проблем не возникнет. Мы бы выбирали между П2 с разницей в два-три гола за 2.80 и ИТМ 2 шайбы Чехии за 1.78.

Клопп уходит в отрыв в АПЛ, а вместо Гвардиолы у «Ливерпуля» в конкурентах Сульшер! Смена караула в Манчестере – создаст ли «МЮ» проблемы «Ливерпулю» в boxing day?

Логика следующая. Аскаров накануне не впечатлил, но с умением брать себя в руки в трудные моменты у него полный порядок. Тренерский штаб наверняка попросит хоккеистов помочь голкиперу, ведь от его уверенности напрямую зависят шансы команды на итоговый успех. Потому ждём внимательной игры в обороне. И победы в духе 4:1 или 4:2.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Чехия — Россия 28 декабря 2020 года

В последние годы сборная России постоянно испытывала проблемы с чехами, но сейчас состав у соперника откровенно скромноват. С американцами наши понравились: атака на месте, прессинг работает. Теперь надо помочь обрести уверенность Ярославу Аскарову, который накануне заметно нервничал. Атака у Чехии посредственная, состязаться в открытом хоккее они точно не рискнут. Ждём трудовую победу в пару-тройку шайб.

Ставка: ИТМ 2 шайбы Чехии за 1.78.