«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв, Прохоркин и Мозякин снова выиграют в Уфе

Обе команды нестабильны, но магнитогорцы отдыхали на два дня больше.

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Металлурга» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 28 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Металлург» Магнитогорск (28.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.

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На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Три из них стартуют в 17:00. В Уфе «Салават Юлаев» сразится с «Металлургом». Вывеска отличная, команды отлично знают друг друга и часто пересекаются в Кубке Гагарина. В нынешнем сезоне успели сразиться дважды, обменявшись гостевыми победами.

В конце октября в Магнитогорске зелёные оформили разгром — 4:1. Игру сделали лидеры — Маркус Гранлунд оформил дубль, Теэму Хартикайнен набрал три очка, Сакари Маннинен добавил к голу результативную передачу. В первой половине декабря в Башкортостане «лисы» вернули должок.

На этот раз получилось гораздо упорнее, а ключевым фактором оказались спецбригады. Вратари много выручали, к середине третьего периода на табло горели две единицы. Дальше Деннис Расмуссен в большинстве добил шайбу с «пятачка», а третий гол состоялся уже в пустые ворота (3:1).

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Сейчас соперники соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва находятся чуть выше, да ещё и при игре в запасе. Впрочем, «Металлург» в последнее время потерял стабильность. Отлично начал зиму, а дальше стал чередовать победы с разгромными поражениями.

Без шансов проиграл в Казани «Ак Барсу» (0:3), уверенно разобрался с московским «Динамо» (3:1), помог «Автомобилисту» прервать жуткую серию поражений (0:4). А после паузы на Кубок Первого канала вышел на лёд лишь однажды. В родных стенах с горем пополам обыграл минское «Динамо» (3:2).

Гордиться особо нечем, играли довольно бледно. «Зубры» много удалялись, однако реализовать большинство вышло только один раз. В середине второго периода получили две минуты в формате «5 на 3», довели до логического завершения. Клуб из Беларуси отыгрался, но за 3,5 минуты до сирены отличился Семён Кошелев.

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«Салават Юлаев» тоже выглядит неровно. Традиционный разнос минского «Динамо» (8:3) на своём льду соседствует с безвольным поражением от «Автомобилиста» (2:3), где получили две шайбы за 3,5 минуты в концовке. Статистика очных встреч плюс-минус равная, но гости должны быть посвежее.

ММг отдыхал с 24 декабря, а вот зелёные накануне сражались в Новосибирске (3:1), после чего летели в Уфу. Скамейка после отъезда нескольких молодых хоккеистов на МЧМ-2021 у них не самая глубокая, меньшинство по-прежнему хромает. Пожалуй, логичнее отталкиваться от «Металлурга».

Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.03 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.99. Очные встречи редко получаются результативными, больше шести голов не забивалось на протяжении 14 поединков.

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

Команды не отличаются стабильностью, да и статистика очных встреч в последнее время плюс-минус равная. Зато «Металлург» должен быть свежее: после паузы на Евротур выходил на лёд всего один раз, 24 декабря. А «Салават Юлаев» в субботу играл в Новосибирске, после чего летел в родной Башкортостан. Думается, «лисы» зацепятся за очки.

Ставка: победа «Металлурга» с нулевой форой за 2.03.