«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв, Прохоркин и Мозякин снова выиграют в Уфе

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Металлурга» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 28 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Металлург» Магнитогорск (28.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.
На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Три из них стартуют в 17:00. В Уфе «Салават Юлаев» сразится с «Металлургом». Вывеска отличная, команды отлично знают друг друга и часто пересекаются в Кубке Гагарина. В нынешнем сезоне успели сразиться дважды, обменявшись гостевыми победами.
В конце октября в Магнитогорске зелёные оформили разгром — 4:1. Игру сделали лидеры — Маркус Гранлунд оформил дубль, Теэму Хартикайнен набрал три очка, Сакари Маннинен добавил к голу результативную передачу. В первой половине декабря в Башкортостане «лисы» вернули должок.
На этот раз получилось гораздо упорнее, а ключевым фактором оказались спецбригады. Вратари много выручали, к середине третьего периода на табло горели две единицы. Дальше Деннис Расмуссен в большинстве добил шайбу с «пятачка», а третий гол состоялся уже в пустые ворота (3:1).
Сейчас соперники соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва находятся чуть выше, да ещё и при игре в запасе. Впрочем, «Металлург» в последнее время потерял стабильность. Отлично начал зиму, а дальше стал чередовать победы с разгромными поражениями.
Без шансов проиграл в Казани «Ак Барсу» (0:3), уверенно разобрался с московским «Динамо» (3:1), помог «Автомобилисту» прервать жуткую серию поражений (0:4). А после паузы на Кубок Первого канала вышел на лёд лишь однажды. В родных стенах с горем пополам обыграл минское «Динамо» (3:2).
Гордиться особо нечем, играли довольно бледно. «Зубры» много удалялись, однако реализовать большинство вышло только один раз. В середине второго периода получили две минуты в формате «5 на 3», довели до логического завершения. Клуб из Беларуси отыгрался, но за 3,5 минуты до сирены отличился Семён Кошелев.
«Салават Юлаев» тоже выглядит неровно. Традиционный разнос минского «Динамо» (8:3) на своём льду соседствует с безвольным поражением от «Автомобилиста» (2:3), где получили две шайбы за 3,5 минуты в концовке. Статистика очных встреч плюс-минус равная, но гости должны быть посвежее.
ММг отдыхал с 24 декабря, а вот зелёные накануне сражались в Новосибирске (3:1), после чего летели в Уфу. Скамейка после отъезда нескольких молодых хоккеистов на МЧМ-2021 у них не самая глубокая, меньшинство по-прежнему хромает. Пожалуй, логичнее отталкиваться от «Металлурга».
Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.03 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.99. Очные встречи редко получаются результативными, больше шести голов не забивалось на протяжении 14 поединков.
«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года
Команды не отличаются стабильностью, да и статистика очных встреч в последнее время плюс-минус равная. Зато «Металлург» должен быть свежее: после паузы на Евротур выходил на лёд всего один раз, 24 декабря. А «Салават Юлаев» в субботу играл в Новосибирске, после чего летел в родной Башкортостан. Думается, «лисы» зацепятся за очки.
Ставка: победа «Металлурга» с нулевой форой за 2.03.
- 27 декабря 2020
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:32
-
07:14
- 26 декабря 2020
-
23:01
-
20:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30