Чехия — Россия, «Ливерпуль» — «Вест Бром» и другие матчи 27 декабря: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год собирает вещи и готовится войти в историю. Впрочем, в оставшееся время произойдёт много чего интересного. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 27 декабря.

На что ставить в футболе 27 декабря

С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

«Лидс» — «Бёрнли». Прогноз: 2:6 от «МЮ» на «Олд Траффорд» лишат Бьельсу уверенности У «Бёрнли» всего одно поражение в семи последних турах АПЛ, да и то на выезде от «Ман Сити».

Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но вариантов нет. На 27 декабря запланированы четыре матча, которые закроют программу 15-го тура. Раньше всех начнут «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» (15:00 мск). Хозяева в прошлом туре получили 2:6 от «МЮ», а гости в последнее время заметно добавили.



В 17:15 «Вест Хэм Юнайтед» начнёт выяснять отношения с «Брайтоном». Самое сладкое оставлено на десерт. В 19:30 придёт время «Ливерпуля» и «Вест Бромвича»: гости сменили тренера, а красные в семи домашних поединках чемпионата Англии одержали семь побед. Сэма Эллардайса ждут долгие 90 минут.



Наконец, в 22:15 придёт черёд «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». Это первое португальское дерби в истории АПЛ. «Волков» возглавляет Нуну Эшпириту Санту, «шпор» — Жозе Моуринью. Правда, результаты у команд к концу декабря заметно просели. Пора исправляться.

«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз: Мойес и Фабиански отправят Уэлбека в зону вылета АПЛ За 12 последних туров в чемпионате Англии лондонцы проиграли только три раза.

Четыре встречи пройдут в чемпионате Португалии, там добрались до 11-го тура. Сыграет только один топ-клуб — «Спортинг» навестит «Белененсеш» (23:00). «Львы» единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая «Бенфику» на два очка, а «Порту» — на четыре.



В чемпионате Нидерландов состоится перенесённый матч 1-го тура, в котором сойдутся «Утрехт» и «АЗ Алкмар». Гости занимают пятое место и рассчитывают побороться за зону Лиги Европы, хозяева находятся в середине таблицы.



По четыре игры пройдут в чемпионатах Турции и Бельгии, но вывески довольно скучные. Также играют в итальянской Серии В, там завершается 15-й тур. Кроме того, можно поставить на чемпионат Израиля и португальскую Сегунду.

Матчи по хоккею для ставок 27 декабря

В регулярном чемпионате КХЛ разгрузочный день, состоится всего один поединок. ЦСКА наведается в Подольск, где сразится с «Витязем». Начало — в 17:00 мск. Красно-синие в десяти предыдущих очных встречах одержали девять побед. Также играют в ВХЛ и МХЛ.



А уже в ночь на понедельник второй матч на МЧМ-2021 проведёт молодёжная сборная России. С американцами разобрались, теперь пришёл черёд чехов. Подопечные Игоря Ларионова выйдут на лёд в 05:30 мск. А на 3,5 часа раньше Канада начнёт выяснять отношения со Словакией.

На что ещё ставить 27 декабря

Вариантов не так много. Прежде всего — НБА, там выбор широкий. Есть даже сравнительно ранний матч: «Лос-Анджелес Клипперс» сразится с «Даллас Маверикс», начало — в 23:30 мск. Пока у Луки Дончича два поражения из двух возможных.

«Витязь» — ЦСКА. Прогноз: Шалунов с Окуловым помогут «Спартаку» и «Северстали» Красно-синие получили 4,5 дня отдыха после поражения от СКА и наверняка сделали выводы.

Суперматч в чемпионате Испании по баскетболу — мадридский «Реал» против «Барселоны». У любителей баскетбола вообще хватает вариантов — играют в чемпионатах Италии, Турции, Германии, Израиля, Греции и Литвы.