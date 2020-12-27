Чехия — Россия, «Ливерпуль» — «Вест Бром» и другие матчи 27 декабря: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год собирает вещи и готовится войти в историю. Впрочем, в оставшееся время произойдёт много чего интересного. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 27 декабря.
На что ставить в футболе 27 декабря
С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.
Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но вариантов нет. На 27 декабря запланированы четыре матча, которые закроют программу 15-го тура. Раньше всех начнут «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» (15:00 мск). Хозяева в прошлом туре получили 2:6 от «МЮ», а гости в последнее время заметно добавили.
В 17:15 «Вест Хэм Юнайтед» начнёт выяснять отношения с «Брайтоном». Самое сладкое оставлено на десерт. В 19:30 придёт время «Ливерпуля» и «Вест Бромвича»: гости сменили тренера, а красные в семи домашних поединках чемпионата Англии одержали семь побед. Сэма Эллардайса ждут долгие 90 минут.
Наконец, в 22:15 придёт черёд «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». Это первое португальское дерби в истории АПЛ. «Волков» возглавляет Нуну Эшпириту Санту, «шпор» — Жозе Моуринью. Правда, результаты у команд к концу декабря заметно просели. Пора исправляться.
Четыре встречи пройдут в чемпионате Португалии, там добрались до 11-го тура. Сыграет только один топ-клуб — «Спортинг» навестит «Белененсеш» (23:00). «Львы» единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая «Бенфику» на два очка, а «Порту» — на четыре.
В чемпионате Нидерландов состоится перенесённый матч 1-го тура, в котором сойдутся «Утрехт» и «АЗ Алкмар». Гости занимают пятое место и рассчитывают побороться за зону Лиги Европы, хозяева находятся в середине таблицы.
По четыре игры пройдут в чемпионатах Турции и Бельгии, но вывески довольно скучные. Также играют в итальянской Серии В, там завершается 15-й тур. Кроме того, можно поставить на чемпионат Израиля и португальскую Сегунду.
Матчи по хоккею для ставок 27 декабря
В регулярном чемпионате КХЛ разгрузочный день, состоится всего один поединок. ЦСКА наведается в Подольск, где сразится с «Витязем». Начало — в 17:00 мск. Красно-синие в десяти предыдущих очных встречах одержали девять побед. Также играют в ВХЛ и МХЛ.
А уже в ночь на понедельник второй матч на МЧМ-2021 проведёт молодёжная сборная России. С американцами разобрались, теперь пришёл черёд чехов. Подопечные Игоря Ларионова выйдут на лёд в 05:30 мск. А на 3,5 часа раньше Канада начнёт выяснять отношения со Словакией.
На что ещё ставить 27 декабря
Вариантов не так много. Прежде всего — НБА, там выбор широкий. Есть даже сравнительно ранний матч: «Лос-Анджелес Клипперс» сразится с «Даллас Маверикс», начало — в 23:30 мск. Пока у Луки Дончича два поражения из двух возможных.
Суперматч в чемпионате Испании по баскетболу — мадридский «Реал» против «Барселоны». У любителей баскетбола вообще хватает вариантов — играют в чемпионатах Италии, Турции, Германии, Израиля, Греции и Литвы.
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