«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злой Моуринью вернётся в чемпионскую гонку АПЛ

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 27 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» (27.12.2020)
Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где добрались до 15-го тура.
Программа завершится 27 декабря сразу четырьмя поединками. В самом позднем из них «Вулверхэмптон» будет принимать «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.
После волевой победы дома над грозным «Челси» команда Нуну Санту в гостях уступила одному из аутсайдеров АПЛ «Бёрнли» (1:2). Несомненно, бордовые набрали хорошую форму в последнее время. Но тут надо сказать, что гости при преимуществе во владении и ударах смогли забить лишь один гол, да и тот в концовке с пенальти.
С результативностью в нынешнем сезоне у «волков» скудновато: всего 14 голов за 14 туров. Меньше за то же время забили только пять участников – «Фулхэм» (13 голов), «Арсенал» (12), «Вест Бромвич» (10), «Бёрнли» и «Шеффилд» (по восемь). Любопытно, что все эти команды находятся внизу турнирной таблицы.
Заметно сказывается отсутствие основного нападающего Рауля Хименеса, который всё ещё восстанавливается после серьёзной травмы черепа. Также далёк от своей прошлогодней формы Адама Траоре. Игрок сборной Испании в последнее время выходит лишь на замену и выглядит тускло. По крайней мере по собственным меркам.
Поражение от «Ливерпуля» (1:2) сильно ударило по «Тоттенхэму». В прошлом туре столичный клуб дома уступил «Лестеру» (0:2), причём абсолютно по делу. Хозяева строго играли в обороне, но перед самым перерывом получили пенальти в свои ворота — глупую ошибку допустил Серж Орье. Впрочем, гости действительно наиграли на очки.
Провальные матчи против прямых конкурентов откинули «шпор» с первого места сразу на шестое, у них по-прежнему 25 очков. Однако пока что ничего непоправимого не произошло. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть пунктов, такую фору вполне можно отыграть. Но включаться надо как можно быстрее.
Жозе Моуринью имеет в своём распоряжении достаточно качественных футболистов, чтобы проводить ротацию, не теряя при этом в классе. На неделе лондонцы обыграли в четвертьфинале Кубка лиги Англии «Сток Сити» (3:1). Тогда португалец выставил состав далёкий от того, что играл с «лисами» в АПЛ. Так что проблем со свежестью возникнуть не должно.
На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.69. Во-первых, у «шпор» одна из лучших оборон в чемпионате Англии, в девяти последних турах они пропустили всего шесть рез. Для проблемной атаки «Вулверхэмптона» это наверняка станет серьёзным препятствием.
Во-вторых, статистика личных встреч также на стороне «Тоттенхэма». Лондонцы за четыре последних выезда на стадион «Молине» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Да и в нынешнем сезоне ТТХ здорово играет в гостях, без очков он вряд ли уедет из Вулверхэмптона.
Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 27 декабря 2020 года
«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне в атаке совсем не радует: Рауль Хименес в лазарете, а Адама Траоре не в форме. Предложить что-то обороне «Тоттенхэма», которая является одной из лучших в АПЛ, «волки» вряд ли в состоянии. При этом «шпоры» здорово играют в гостях. На наш взгляд, много они не забьют, но и без очков не останутся.
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.
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