«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злой Моуринью вернётся в чемпионскую гонку АПЛ

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 27 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» (27.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где добрались до 15-го тура.

«Лидс» — «Бёрнли». Прогноз: 2:6 от «МЮ» на «Олд Траффорд» лишат Бьельсу уверенности У «Бёрнли» всего одно поражение в семи последних турах АПЛ, да и то на выезде от «Ман Сити».

Программа завершится 27 декабря сразу четырьмя поединками. В самом позднем из них «Вулверхэмптон» будет принимать «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.



После волевой победы дома над грозным «Челси» команда Нуну Санту в гостях уступила одному из аутсайдеров АПЛ «Бёрнли» (1:2). Несомненно, бордовые набрали хорошую форму в последнее время. Но тут надо сказать, что гости при преимуществе во владении и ударах смогли забить лишь один гол, да и тот в концовке с пенальти.



С результативностью в нынешнем сезоне у «волков» скудновато: всего 14 голов за 14 туров. Меньше за то же время забили только пять участников – «Фулхэм» (13 голов), «Арсенал» (12), «Вест Бромвич» (10), «Бёрнли» и «Шеффилд» (по восемь). Любопытно, что все эти команды находятся внизу турнирной таблицы.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси» За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.

Заметно сказывается отсутствие основного нападающего Рауля Хименеса, который всё ещё восстанавливается после серьёзной травмы черепа. Также далёк от своей прошлогодней формы Адама Траоре. Игрок сборной Испании в последнее время выходит лишь на замену и выглядит тускло. По крайней мере по собственным меркам.



Поражение от «Ливерпуля» (1:2) сильно ударило по «Тоттенхэму». В прошлом туре столичный клуб дома уступил «Лестеру» (0:2), причём абсолютно по делу. Хозяева строго играли в обороне, но перед самым перерывом получили пенальти в свои ворота — глупую ошибку допустил Серж Орье. Впрочем, гости действительно наиграли на очки.



Провальные матчи против прямых конкурентов откинули «шпор» с первого места сразу на шестое, у них по-прежнему 25 очков. Однако пока что ничего непоправимого не произошло. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть пунктов, такую фору вполне можно отыграть. Но включаться надо как можно быстрее.

«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз: Мойес и Фабиански отправят Уэлбека в зону вылета АПЛ За 12 последних туров в чемпионате Англии лондонцы проиграли только три раза.

Жозе Моуринью имеет в своём распоряжении достаточно качественных футболистов, чтобы проводить ротацию, не теряя при этом в классе. На неделе лондонцы обыграли в четвертьфинале Кубка лиги Англии «Сток Сити» (3:1). Тогда португалец выставил состав далёкий от того, что играл с «лисами» в АПЛ. Так что проблем со свежестью возникнуть не должно.



На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.69. Во-первых, у «шпор» одна из лучших оборон в чемпионате Англии, в девяти последних турах они пропустили всего шесть рез. Для проблемной атаки «Вулверхэмптона» это наверняка станет серьёзным препятствием.



Во-вторых, статистика личных встреч также на стороне «Тоттенхэма». Лондонцы за четыре последних выезда на стадион «Молине» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Да и в нынешнем сезоне ТТХ здорово играет в гостях, без очков он вряд ли уедет из Вулверхэмптона.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 27 декабря 2020 года

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне в атаке совсем не радует: Рауль Хименес в лазарете, а Адама Траоре не в форме. Предложить что-то обороне «Тоттенхэма», которая является одной из лучших в АПЛ, «волки» вряд ли в состоянии. При этом «шпоры» здорово играют в гостях. На наш взгляд, много они не забьют, но и без очков не останутся.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.