«Эвертон» — «Манчестер Сити», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи: что смотреть 28 декабря

Три бодрых матча в АПЛ, большой игровой день в КХЛ и Рождественская гонка в Рупольдинге.

Многострадальный 2020 год собирает вещи и готовится войти в историю. Впрочем, в оставшееся время произойдёт много чего интересного. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 28 декабря.

На что ставить в футболе 28 декабря

С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

«Барыс» — «Сибирь». Прогноз: Диц, Фрэттин и Виделль отбросят новосибирцев от топ-8 Востока Клуб из Казахстана одержал девять побед в десяти последних матчах — лучший график во всей КХЛ.

Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но вариантов нет. 28 декабря тремя матчами стартует 16-й тур. Вывески вполне неплохие. Раньше всех начнут «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити» (18:00 мск), 2,5 часа спустя придёт время «Челси» и «Астон Виллы».



А в 23:00 на поле стадиона «Гудисон Парк» выйдут «Эвертон» и «Манчестер Сити». Подопечные Карло Анчелотти добыли четыре победы подряд, взобравшись на второе место в турнирной таблице. А «горожане» в последнее время практически не пропускают, уступая по потерянным очкам лишь «Ливерпулю». Будет весело.



Две игры запланированы в чемпионате Португалии, здесь добрались до 11-го тура. В 21:45 выяснять отношения начнут «Риу Аве» и «Маритиму», в полночь раздастся стартовый свисток для «Боавишты» и «Браги».

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов не отдаст Знарку дерби Москвы перед Новым годом Соперники накануне добыли тяжелейшие победы в овертаймах. Сил будет не хватать.

Четыре поединка пройдут в чемпионате Турции, тут в разгаре 15-й тур. В 16:00 начнутся две игры — «Генчлербирлиги» против «Кайсериспора» и «Коньяспор» против «Ризеспора». Ещё две стартуют в 19:00. «Антальяспор» сразится с «Хатайспором», а «Бешикташ» — с «Сивасспором».



Также играют в Национальной лиге Англии, чемпионатах Израиля и Кипра, португальской Сегунде.

Матчи по хоккею для ставок 28 декабря

В регулярном чемпионате КХЛ очень насыщенный день, сразу девять матчей. Выбор широчайший. Прежде всего стоит обратить внимания на московское дерби — в 19:30 «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Динамо». Соперники пересекались в сезоне уже трижды: две победы у красно-белых, одна — у бело-голубых.

Также выделим матчи «Барыс» — «Сибирь» (битва прямых конкурентов за зону плей-офф Востока), «Салават Юлаев» — «Металлург» и «Авангард» — «Трактор». Продолжают играть в ВХЛ и МХЛ, а на МЧМ-2021 пройдут две игры: Австрия — Швеция и Словакия — Германия.

На что ещё ставить 28 декабря

Во-первых, биатлон. Рождественская гонка-2020 в Рупольдинге. В 20:10 мск начнётся масс-старт, а в 21:25 — гонка преследования. Норвежцы и французы приняли решение отказаться от участия.



Во-вторых, баскетбол. Один матч в Единой лиге ВТБ, «Нижний Новгород» против «Калева» (19:00). Кроме того, состоятся пять игр в НБА в ночь на 29 декабря. Если и этого недостаточно, играют в Адриатической лиге и чемпионате Литвы.