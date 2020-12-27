«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: Лэмпард провалился с «Арсеналом». Пропустит и от Грилиша

28 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 5.05. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 28 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла» (28.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии откроется 28 декабря сразу тремя поединками. Среди прочих сразятся лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла». Встреча стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда в прошлом матче неожиданно в гостях уступили «Арсеналу» (1:3). Конечно, тут стоит сказать, что два из трёх мячей Эдуард Менди пропустил с пенальти и после штрафного, а гости даже больше владели инициативой. Однако активизировались синие только под конец игры, будто бы надеясь победить проблемного соседа одной левой. Не вышло.



Теперь синие спустились на седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть пунктов, но некоторым конкурентам, включая подопечных Юргена Клоппа, только предстоит сыграть в 15-м туре. В общем, с осечками надо заканчивать.

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Да, в последнее время на выезде лондонцы выглядят рассеянно — три гостевых поражения кряду в АПЛ при шести пропущенных мячах. Зато дома лучше «Челси» играет только «Ливерпуль». За семь домашних поединков столичный клуб наколотил 17 мячей и потерпел всего одно поражение.



Однако рассчитывать на лёгкую прогулку подопечным Лэмпарда в этот раз будет трудно. «Астон Вилла» после провального ноября набрала сумасшедшую форму. В последних четырёх турах набежало три победы и одна ничья, но «Бёрнли» (0:0) тогда крепко повезло, ведь моментов у «Виллы» было предостаточно.



Удачная серия закинула бирмингемцев на шестую строчку в турнирной таблице. Перед 16-м туром в активе 25 баллов. До идущего на втором месте «Эвертона» не хватает каких-то четырёх пунктов, но «львы» при этом имеют сразу две игры в запасе. Если так пойдёт и дальше, вполне реально побороться за зону еврокубков.

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Матчи с «Астон Виллой», как правило, остаются за лондонцами. Хотя в прошлом сезоне Фрэнку Лэмпарду удавалось добиться победы далеко не так уверенно, нежели его предшественникам. На этот раз мы бы тоже не ждали лёгкой победы синих. Уж больно хорошо выглядит «Вилла» в последнее время.



На наш взгляд, стоит подумать над голами в обе стороны за коэффициент 1.70. «Челси», несомненно, фаворит на своём поле, но моменты у гостей точно будут. Также при желании можно подумать над П2 с форой (+1). Букмекеры дают на неё вполне приемлемые 1.77.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла» 28 декабря 2020 года

На своём поле «Челси», конечно, фаворит, но лёгкой жизни бирмингемцы Фрэнку Лэмпарду точно не дадут. «Астон Вилла» в декабре набрала сумасшедшую форму: порядок как в атаке, так и в обороне. На наш взгляд, как минимум бой дать гости в состоянии. Синие находятся не в лучшем состоянии, а в дерби начудили в защите.



Ставка: обе забьют за 1.70.