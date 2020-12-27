«Авангард» — «Трактор». Прогноз: Хартли, Якупов и Емелин не смогут выбраться из ямы

Омичи потерпели четыре поражения в пяти последних матчах, а теперь примут колючий «Трактор».

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.96, успех «Трактора» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 28 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Трактор» Челябинск (28.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.

«Барыс» — «Сибирь». Прогноз: Диц, Фрэттин и Виделль отбросят новосибирцев от топ-8 Востока Клуб из Казахстана одержал девять побед в десяти последних матчах — лучший график во всей КХЛ.

На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Три из них стартуют в 17:00 мск. «Авангард» в Балашихе сразится с «Трактором». Команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции, больше того — разница составляет всего два очка. И всё же назвать их прямыми конкурентами сложно.

Дело в том, что соперники находятся в разных дивизионах, а по регламенту КХЛ лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2 конференции. Соответственно челябинцы не представляют для хозяев никакой угрозы. Положение у «ястребов» комфортное: «Салават Юлаев» отстаёт на три очка при трёх «лишних» играх. «Барыс» в последнее время добавил, но находится далеко.

А вот у «мишек» конкуренция гораздо серьёзнее. Казалось бы — 50 очков в 40 поединках, график отличный. Вот только «Ак Барс» в последнее время напоминает асфальтоукладчик. 41 встреча, 64 балла. При двухочковой системе это даже не отрыв, а самая настоящая пропасть. Зато сзади подпирают «СЮ», «Металлург» и «Автомобилист».

«Сочи» — СКА. Прогноз: лёгкая добыча для Брагина, Кузьменко, Вея и Ткачёва в матче КХЛ В шести предыдущих очных встречах СКА выигрывал в основное время.

Соперники сейчас не отличаются стабильностью. Омичи вообще сильно сбавили обороты — всего одна победа в пяти последних матчах, да и та над несчастным «Куньлунем», который давно ни на что не претендует. Также уступили ЦСКА, «Витязю», «Барысу» и «Спартаку». Во всех случаях — по делу.

Отставание от «Ак Барса» резко возросло, а подписавший накануне контракт Илья Ковальчук пока не готов выйти на лёд. «Трактор» после паузы добыл две трудовые победы со счётом 3:2 (пострадали «Нефтехимик» и «Автомобилист»), однако на фоне плотного графика проиграл «Куньлуню».

Получил две шайбы к пятой минуте, героически вышел вперёд, но сил в концовке не хватило. Решающий гол пропустили за 44 секунды до сирены, времени на спасение не оставалось (3:4). Впереди четвёртый выездной поединок за семь суток, график сумасшедший. Преимущество в свежести наверняка будет у хозяев.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов не отдаст Знарку дерби Москвы перед Новым годом Соперники накануне добыли тяжелейшие победы в овертаймах. Сил будет не хватать.

«Авангард» после паузы не покидал Московскую область, да ещё и имел лишний выходной перед «Спартаком». В то же перекос в линии кажется чрезмерным. «Мишки» — вовсе не унылый середняк, готовый сложить лапки перед грозным соперником. На Х2 дают 2.07, вполне можно проверить.

Нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.26. Логика следующая: Анвар Гатиятулин наверняка проведёт разговор с хоккеистами после проваленного дебюта в Мытищах. Во второй половине на фоне усталости сил может не хватить, потому от стартовых минут напрямую зависят шансы на успех. Шансы на проход сопоставимы, а коэффициент заметно выше.

«Авангард» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

Обе команды под конец декабря сбавили обороты. «Трактор» более-менее держит планку, а вот у «Авангарда» четыре поражения в пяти матчах. На своём льду шансы «ястребов» действительно выше, ведь челябинцы проведут четвёртый выездной поединок за семь суток. В то же время перекос в линии кажется чрезмерным, так что сыграем от аутсайдера.

Ставка: «Трактор» откроет счёт за 2.26.