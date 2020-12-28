«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз: Ракитич, Мунир и Хесус Навас помогут «Барселоне»

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Вильярреал». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Вильярреал» 29 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Вильярреал» 29 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Вильярреал» (29.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

Раньше других в дело вернётся испанская Примера. 29 декабря четырьмя матчами начнётся программа 16-го тура. Наиболее ранний запланирован на 19:00 мск. «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Вильярреалом». Это битва прямых конкурентов по борьбе за зону Лиги чемпионов.



Красно-белые под конец года набрали хороший ход. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а на внутренней арене добыли пять побед в семи последних турах. Исключения — 0:1 с «Реалом» и 1:1 с «Вальядолидом». В первом случае выдалась закрытая и ничейная игра, всё решил автогол. Во втором долго вели в счёте, но пропустили на 87-й минуте.



Всё остальное — победы. Что любопытно, четыре из них состоялись со счётом 1:0. Шедевр минимализма. Пострадали «Осасуна», «Уэска», «Хетафе» и «Валенсия». Больше досталось только «Сельте» (4:2), хотя и там всё решалось на тоненького. Даже проигрывали со счётом 1:2, а два мяча забили после 85-й минуты.

«Сочи» — СКА. Прогноз: лёгкая добыча для Брагина, Кузьменко, Вея и Ткачёва в матче КХЛ В шести предыдущих очных встречах СКА выигрывал в основное время.

Хороший отрезок позволил вплотную подобраться к топ-4. На данный момент подопечные Хулена Лопетеги занимают пятую строчку в Примере, имея в активе 23 балла. Надо добавить, что по потерянным очкам уступают только «Атлетико» и «Реалу». «Барселона» провела на одну встречу больше, «Вильярреал» и «Реал» — на две, «Реал Сосьедад» — вообще на три.



Так что положение рабочее. А вот «жёлтую субмарину» после мощного старта накрыл ничейный вирус, совпавший с травмой Давида Сильвы. Без опытнейшего полузащитника находить неординарные решения у чужой штрафной стало сложнее. Впрочем, в плей-офф Лиги Европы всё же выбрались, пусть и на тоненького.



А вот в Ла Лиге похвастать особо нечем — всего одна победа в шести последних турах. Поражений, правда, вообще нет. Потому из зоны Лиги чемпионов пока не выпали. Но вообще ничьи с «Эльче», «Бетисом» и нестабильным «Атлетиком» из Бильбао — не лучший результат для претендента на топ-4.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов не отдаст Знарку дерби Москвы перед Новым годом Соперники накануне добыли тяжелейшие победы в овертаймах. Сил будет не хватать.

Четвёртое место, 26 баллов в 15 поединках. Лазарет потихоньку пустеет, да и недельная пауза должна была пойти на пользу. Любопытно, что пять из шести предыдущих очных встреч получились верховыми, однако букмекеры не ждут высокой результативности. Спорить с этим сложно — слишком уж часто соперники нынче катают низы.



У «Вильярреала» больше 2,5 голов забивалось только в одном из шести последних матчей, у «Севильи» — в одном из семи. Цена ошибки высока, оборона у обеих команд в порядке. Вырисовывается довольно аккуратный футбол, при котором шансы хозяев кажутся чуть выше. Состав у них крепче, «скамейка» глубокая, плюс своё поле.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.72 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.66. Что-то вроде 1:0 или 1:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Вильярреал» 29 декабря 2020 года

Битва прямых конкурентов за место в зоне Лиги чемпионов. «Севилья» в последнее время набрала хороший ход, набрав 16 очков в семи последних турах. «Вильярреал» очень мало забивает и постоянно играет вничью, но лазарет потихоньку пустеет. Обе команды в последнее время исправно катают низы, а цена ошибки высока. Возьмём ТМ 2.5 мяча.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.72.