Канада — Швейцария. Прогноз: «кленовые листья» сделают шаг навстречу сборной России

30 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Канада — Швейцария. Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Швейцарии идёт за 45.0, на ничью дают 40.0.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Канада — Швейцария 30 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — Швейцария 30 декабря получится результативным: тотал больше 7.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 7.5 шайбы оценён коэффициентом 2.33. Гол на первой минуте идёт за 10.00.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Канада — Швейцария (30.12.2020)

До Нового года остались считанные дни. Значит, пришло время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2020.

«Авангард» — «Трактор». Прогноз: Хартли, Якупов и Емелин не смогут выбраться из ямы Омичи потерпели четыре поражения в пяти последних матчах, а теперь примут колючий «Трактор».

Все успели провести по два матча. Примерный баланс сил очерчен, амбиции участников понятны. Теперь групповой этап переваливает через экватор. 30 декабря в третьем туре сборная Канады сразится со Швейцарией, начало — в 2:00 мск. Гости на данный момент — одно из главных разочарований турнира.

В последние годы они заставили с собой считаться, да и пару ярких встреч с «кленовыми листьями» успели провести. В 2015 году проиграли только по буллитам (2:3 Б), в 2018 уступили со счётом 2:3. На этот раз состав изначально казался скромным: звёзд нет, по большей части собраны крепкие середняки.

И всё же отсутствие очков после двух туров — вполне себе сюрприз. Ведь начинали с откровенно слабой Словакией. Умудрились проиграть: нахватали удалений в дебюте, выстояли, дальше владели инициативой. Реализация подвела, а на 55-й минуте пропустили (0:1).

«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: Лэмпард провалился с «Арсеналом». Пропустит и от Грилиша В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.

Тут же дважды имели большинство, но забить не смогли. А сутки спустя разгромно проиграли Финляндии (1:4). Оказали достойное сопротивление — быстро открыли счёт, оставались в деле 51-й минуты, когда пропустили третью шайбу. Снова проявились слабые спецбригады. «Крестоносцы» шесть раз получали возможность реализовать лишнего.

Все попытки откатали вхолостую. А Финляндия реализовала аж три возможности из пяти. В заключительном периоде суоми повисли на воротах соперника и добились желаемого. Впрочем, выход в плей-офф от Швейцарии вряд ли уплывёт — Германия на фоне проблем с коронавирусом выглядит гораздо печальнее.

А вот с Канадой ловить нечего. «Кленовые листья» накануне увязли в обороне словаков (3:1). Успокоились после быстрого гола, в оставшееся время действовали без огонька. Пропустили в формате «4 на 6» за 84 секунды до сирены, но сенсации всё же не допустили. Третью шайбу оформили в пустые ворота.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

До этого были 16:2 с Германией, но переоценивать тот результат не стоит. Немцы вышли в 14 полевых игроков. Понятно, что со столь короткой заявкой выдержать темп канадцев не смогли. Букмекеры вообще не видят тут интриги. Пожалуй, справедливо. Состав у хозяев гораздо веселее, а валять дурака во втором матче подряд они себе вряд ли позволят.

В то же время грамотно сыграть от обороны гости способны. Позиционные атаки даются с трудом, поскольку в этом году индивидуально сильных исполнителей практически нет. А вот дисциплина и контратаки имеются. Канадцы, конечно, победят, причём с большой долей вероятности разгромно. И всё же линия кажется чрезмерной.

Даже Ф2 (+6) можно взять за нестыдный коэффициент 1.74. В последние 11 лет соперники пересеклись шесть раз, североамериканцы ни разу не пробили установленную фору. Ждём тут что-нибудь в духе 6:2 или 5:1. Победа на классе, но без унижений.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Канада — Швейцария 30 декабря 2020 года

Состав у сборной Швейцарии в нынешнем году скромный. В позиционных атаках нехватка индивидуального таланта бросается в глаза, зато с дисциплиной и контратаками проблем нет. Сомневаться в победе Канады сложно, почти наверняка она окажется разгромной. В то же время линия кажется странной. «Крестоносцы» не столь слабы, чтобы вынимать по 10 шайб. Ждём спокойной победы «кленовых листьев» на классе.

Ставка: победа Швейцарии с форой (+6) за 1.74.