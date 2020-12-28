«Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз: Тео Уолкотт и Андрей Ярмоленко найдут работу вратарям

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 29 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Вест Хэм» (29.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии продолжится 29 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.



«Святые» в прошлом туре гостили у одного из аутсайдеров первенства «Фулхэма» и скатали нулевую ничью. Причём за 90 минут игры нанесли всего три удара по воротам, хотя владели мячом даже чуть больше, чем хозяева. И это, конечно, напрягает.



Результативность команды Ральфа Хазенхюттля действительно снизилась в последнее время. За три предыдущих тура забили всего лишь один гол, хотя прежде делали это часто и со вкусом. Правда, здесь и соперники были серьёзные – «Арсенал» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:1). С последними, кстати, клуб из Саутгемптона играл почти на равных.

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Из-за небольшого спада «Саутгемптон» спустился на девятую строчку. После 15 игр имеет в активе 25 очков, хотя отставание от топ-5 АПЛ составляет всего один пункт. «Вест Хэм Юнайтед» в таблице идёт следом, замыкая десятку лучших. Правда, у столичного клуба на три балла меньше.



В прошлом туре подопечные Дэвид Мойеса принимали «Брайтон энд Хоув Альбион» и сыграли вничью (2:2). Гости дважды выходили вперёд, а хозяева дважды отыгрывались, но в целом соперники смотрелись сопоставимо. Итоговый результат вполне закономерный. На победу никто не наиграл.



Букмекеры справедливо отдают предпочтение «Саутгемптону» в предстоящем поединке. Клуб выглядит здорово, потерпел всего четыре поражения за 15 игр и продолжает борьбу за место в еврокубках. Да ещё и сыграл накануне пораньше. Однако «Вест Хэм» тоже не стоит списывать со счетов.

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«Молотобойцы» забили в 13 из 15 матчей в АПЛ, а таким похвастаться может далеко не каждый участник. Хотя с обороной у них всё не так уж хорошо. Лондонцы всего четырежды сыграли на ноль. Словом, матч обещает быть интересным.



Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.72. «Саутгемптон» хоть и выглядел с «Фулхэмом» скромно в атаке, в целом показывает достойный футбол. К тому же дома в нынешнем сезоне «святые» забивают в среднем за игру почти два мяча.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» 29 декабря 2020 года

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне выступает крайне уверенно, достаточно забивает и редко проигрывает. Однако «Вест Хэм» тоже есть за что похвалить. Команда Дэвида Мойеса забила в 13 из 15 матчей в АПЛ, чем не каждый может похвастать. При таких раскладах ждём голов в обе стороны, благо что коэффициент неплох.



Ставка: обе забьют за 1.72.