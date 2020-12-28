«Ювентус» больше не фаворит в Италии! Скудетто разыграют в Милане

Андреа Пирло в чемпионской гонке, но пока ему не помогает даже Криштиану Роналду.

Серия А ушла на новогодние каникулы. Очередной тур начнется только в новом году. И пока «Ювентус», к гегемонии которого все в последние годы привыкли, не лидирует. Более того, команда Андреа Пирло даже не входит в призовую тройку. И даже букмекеры больше не считают фаворитом «Старую Синьору». Разбираемся в букмекерских прогнозах.

Чемпион будет из Милана

Во главе таблицы сейчас два клуба из Милана. Лидирует команда Стефано Пиоли, набравшая в 14 матчах 34 очка. На 1 балл меньше у «Интера» и именно коллектив под руководством Антонио Конте букмекеры видят наиболее вероятным чемпионом. Поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.50. 2020 год подопечные Конте закончили ударно, одержав 7 побед подряд.

За 4.00 можно сделать ставку на то, что Скудетто заберет «Милан». Команда Стефано Пиоли сейчас лидирует, но на нее обрушилась настоящая лавина из травм. Поэтому их шансы и ниже земляков. Вылетела практически вся центральная зона обороны и опорная зона, да и сам Златан сейчас в лазарете. Поэтому шансы «россонери» на чемпионство будут зависеть во многом от того, как Пиоли справится с этой проблемой.

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Ну а что же «Ювентус»? На Криштиану Роналду и компанию коэффициент 4.50, а в таблице сейчас подопечные Андреа Пирло только шестые в 10 очках от «Милана». Правда, у «Юве» на одну игру меньше, так что в потенциале гандикап может сократиться на 3 очка. Год команда Пирло закрыла очень плохо – поражением от «Фиорентины» 0:3. Правда, стоит отметить, что с 18-й минуты «Юве» играл в меньшинстве, красную карточку получил Хуан Куадрадо.

За 12.00 можно поставить на чемпионство «Наполи», за 17.00 – на «Рому», а за 20.00 – на «Аталанту». Все эти команды показывают нестабильные результаты, но тем не менее, идут не так далеко в турнирной таблице. Переживаем за Алексея Миранчука, который пока никак не может закрепиться в обойме у Гасперини.

Если хотите сорвать куш, можно попробовать поставить на чемпионство «Сассуоло», коэффициент на эту команду 200.00. Команда Роберто Де Дзерби идет на 4-м месте, отставая от лидера на 8 очков. Если получится сохранить заданный темп, почему бы «Сассуоло» не сотворить сенсацию?

«Кротоне» обречен, остальные поборются

В списке главных претендентов на вылет аналитики выделяют «Кротоне». У этой команды 9 очков и она идет предпоследней. Коэффициент на то, что «Кротоне» отправится в серию B – 1.25.

А вот двух остальных неудачников определить срочно. За 2.00 можно поставить на то, что элиту покинут «Дженоа» (18-е место, 10 очков) или «Специя» (17-е место, 11 очков). «Торино» идет последним, у «быков» 8 очков, но в них эксперты верят чуть-чуть больше, на вылет можно сделать ставку с коэффициентом 2.20.

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За 3.00 можно поставить на то, что в серию B отправится «Парма», у которой 12 очков и 16-я строчка в таблице. На «Кальяри», у которого 14 очков и 15-е место, ставки принимаются с коэффициентом 4.50. А за 5.00 можно поставить на вылет «Беневенто», который пока выступает гораздо выше ожиданий. У этого клуба сейчас 18 очков и 10-е место.

Криштиану может не стать чемпионом. Но будет лучшим снайпером

Явный фаворит гонки бомбардиров – Криштиану Роналду. Португалец лидирует, у него 12 голов, и коэффициент на его победу 1.80. А вот прошлогодний победитель Чиро Иммобиле пока отличился только 9 раз, поставить на него можно за 10.00.

Высоко оценивают букмекеры шансы Ромело Лукаку из «Интера». На бельгийского форварда можно поставить за 4.50, у него сейчас 11 голов. Златан Ибрагимович тоже в деле, у него 10 голов, а коэффициент 6.00. Также в числе лидеров Андреа Беллотти, забивший 9 раз. Но коэффициент на его победу куда выше – 17.00. На остальных снайперов ставки принимают от 30.00.

Серия А возобновит игры 3 января, когда «Ювентус» примет «Удинезе». А спустя 3 дня «Старая Синьора» сыграет с «Миланом». Отличное начало года. Время делать ставки!