«МЮ» — «Вулверхэмптон», «Севилья» — «Вильярреал» и другие матчи. Что смотреть 29 декабря

«МЮ» может приблизиться к лидеру, но и «волкам» пора подтягиваться к еврозоне.

Российский футбол ушёл на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 29 декабря.

На что ставить в футболе 29 декабря

Несмотря на рождественско-новогодние настроения, в Европе играют в футбол! В Англии 5 матчей, центральный – встреча «МЮ» и «Вулверхэмптона». Манкунианцы в случае победы могут приблизиться к «Ливерпулю», а «волки», если победят, могут приблизиться к зоне еврокубков. Кроме того, «Арсенал» постарается продлить удачную серию в игре с соседями по таблице – «Брайтоном». «Вест Бромвич» после ничьей с «Ливерпулем» попробует огорчить «Лидс», «Бернли» примет «Шеффилд», а «Саутгемптон» — «Вест Хэм».

Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру «Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

Выходят с коротких каникул и в Испании. В главном матче дня сыграют команды из группы лидеров – «Севилья» и «Вильярреал». Кроме того, важный матч для «Барселоны» — домашняя встреча с «Эйбаром». «Кадис» примет «Вальядолид», а «Леванте» — «Бетис».

Ну и помним о киберфутболе – в нём нет пауз ни на выходные, ни на праздники, огромный выбор событий ежедневно.

На что ставить в хоккее 29 декабря

В КХЛ сегодня матчей нет, зато набирает обороты МЧМ-2021. Игровой день начнётся в 22:00 матчем США и Чехии, а уже в ночь на среду сыграют сначала Канада со Швейцарией, а затем Россия и Австрия. Команде Игоря Ларионова нужно выигрывать, показать, что поражение от Чехии – досадное недоразумение. Да и первое место в группе теперь нужно будет выгрызать.

МЧМ-2021. Ларионов ведёт Россию к золоту, но Канада будет против С Профессором рассчитываем только на победу. Традиционное новогоднее зрелище прямо по курсу!

На что ещё ставить 29 декабря

В ночь со вторника на среду в НБА сразу 10 матчей. Выделяем встречи «Филадельфия» — «Торонто» и «Майами» — «Милуоки». В Евролиге «Химки» в очередной раз постараются прервать серию поражений в матче дома против греческого «Олимпиакоса». А питерский «Зенит» отправляется в Тель-Авив, в гости к «Маккаби».

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

Большой игровой день в мужской волейбольной Суперлиге. 4 матча, в главном из которых сыграют неудачники «Финала четырёх» Кубка России – «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив». Интересной должна быть и встреча в Москве, где новоиспечённые обладатели Кубка московское «Динамо» сыграют с «Уралом».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!