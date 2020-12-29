«Йокерит» — СКА. Прогноз: Брагин, Самонов и Кузьменко снова выиграют в Финляндии

В десяти предыдущих встречах «армейцы» лишь один раз уступили в основное время.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех СКА идёт за 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 30 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — СКА 30 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — СКА Санкт-Петербург (30.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Дедлайн остался позади, составы команд больше не будут меняться, а потому уровень амбиций очерчен. Совсем скоро первенство уйдёт на новогоднюю паузу. Она окажется небольшой, уже 3 января большинство участников вернутся в строй.

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Остался последний игровой день 2020 года. Разумеется, он получится крайне насыщенным. На среду, 30 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Три из них начнутся в 19:30 мск. В Хельсинки «Йокерит» на «Хартвалл Арене» будет выяснять отношения со СКА. Это третья встреча соперников в сезоне.

Вот уже три игры подряд сильнее оказывается тот, кто играет в гостях. В феврале санкт-петербуржцы оформили разгром (6:1) в Финляндии, 10 ноября снова забрали два очка (4:1) в Хельсинки, а вот три недели спустя уступили в родных стенах в серии буллитов (1:2 Б) при равной игре.

«Шуты» напрочь завалили середину декабря, потерпев четыре поражения кряду. Все — в основное время. Дважды получили 1:4 от «Ак Барса» в Казани, упёрлись в поймавшего кураж Антона Тодыкова в Подольске (1:2), а затем не смогли забить в Москве «Динамо» (0:4). Дальше пошло веселее.

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Две победы на своём льду, хотя обе на тоненького, за пределами основного времени. С «Северсталью» вели с разницей в три шайбы к исходу девятой минуты, однако умудрились дойти до буллитов. Серия затянулась, и всё же Ессе Йоэнсуу двумя результативными попытками принёс победу.

А в понедельник обыграли «Локомотив». Тут пришлось показать характер, от поражения ушли за полторы минуты до сирены. Зато с овертаймом быстро разобрались, хватило 91 секунды (4:3 ОТ). Финны всё так же располагаются на восьмой строчке Запада, однако тут надо учитывать несколько игр в запасе из-за уходов на карантин. По потерянным очкам опережают даже идущее четвёртым «Динамо».

У СКА пять побед в шести последних поединках, в том числе над «Автомобилистом» и ЦСКА. Единственная осечка состоялась в субботу, когда на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2 ОТ). Ту неудачу закрыли трудовой победой в Сочи (4:1). Несмотря на счёт, пришлось изрядно попотеть.

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Первый период натурально проспали, без спасений Александра Самонова «леопарды» наверняка оторвались бы на пару-тройку шайб. Дальше потихоньку раскочегарились, а в заключительном периоде Андрей Кузьменко оформил хет-трик. На такое хозяевам ответить было нечем.

Букмекеры выставляют равную линию. Состав у Валерия Брагина крепче, однако предстоит третья гостевая встреча за пять суток. А вот «Йокерит» в третий раз подряд сыграет в родных стенах, то есть должен быть посвежее. И всё же коэффициент на гостей кажется завышенным. У них восемь побед в десяти предыдущих очных поединках.

Одно из поражений при этом состоялось только по буллитам. То есть П2 с нулевой форой за 2.02 смотрится нормально. В случае ничьей произойдёт возврат. «Йокерит» в последнее время выглядит не лучшим образом, отъезд нескольких хоккеистов в НХЛ сказывается. «Скамейка» у российского клуба довольно глубокая, ротация должна снизить влияние усталости.

«Йокерит» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

СКА добыл пять побед в шести последних матчах, а вот «Йокерит» после отъезда пары важных исполнителей в НХЛ не блещет. Четыре поражения и две победы за пределами основного времени в шести последних случаях. Статистика очных встреч тоже на стороне санкт-петербуржцев. П2 с нулевой форой выглядит здорово.

Ставка: победа СКА с нулевой форой за 2.02.