«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Алексей Ковалёв испортит Хартли и Якупову Новый год

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Куньлунь». Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.36, успех «Куньлуня» идёт за 7.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» 30 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» 30 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.20. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Куньлунь Ред Стар» (30.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Дедлайн остался позади, составы команд больше не будут меняться, а потому уровень амбиций очерчен. Совсем скоро первенство уйдёт на новогоднюю паузу. Она окажется небольшой, уже 3 января большинство участников вернутся в строй.
Остался последний игровой день 2020 года. Разумеется, он получится крайне насыщенным. На среду, 30 декабря, запланированы сразу восемь матчей. В 16:00 мск в Балашихе «Авангард» начнёт выяснять отношения с «Куньлунем». Это уже четвёртая очная встреча в сезоне, пока без сенсаций.
В трёх предыдущих случаях омичи управились в основное время, хотя всякий раз сталкивались с ожесточённым сопротивлением: 3:1, 2:1 и 5:1. Даже разгром получился не по делу: Шимон Грубец совершил 37 сейвов с 38 бросков против бывшего клуба, а интрига сохранялась до 58-й минуты. Затем «драконы» получили две шайбы за 13 секунд.
Надо сказать, что подопечные Боба Хартли под конец 2020 года совсем не впечатляют. Всего две победы в шести последних поединках. Причём уступали по делу — 1:4 с ЦСКА, 3:4 с «Витязем», 1:3 с «Барысом» и 2:3 ОТ со «Спартаком». Обыграли «Куньлунь» и «Трактор» (5:3), хотя с челябинцами получилось на тоненького.
Хорошо начали, довели преимущество до трёх шайб к 36-й минуте. Но позволили сопернику отыграться. Дальше пошло сомнительное судейство: «мишки» получили два удаления, второе из которых — за задержку игры. В формате «5 на 3» управились за 25 секунд, а в концовке забили ещё раз на контратаке.
Впрочем, отставание от лидирующего на Востоке «Ак Барса» по-прежнему солидное. Аж 10 очков, хоть и при двух играх в запасе. «Куньлунь», напротив, к концу декабря пришёл в себя. 1:5 от «Авангарда» — единственная осечка в восьми последних матчах, в остальных случаях неизменно набирали очки.
И «Трактор» недавно тоже обыгрывали. 26 декабря дожали уставших челябинцев (4:3). Проигрывали до 54-й минуты, сравняли, а за 44 секунды до сирены оставили гостей без овертайма. С тех пор на лёд не выходили, то есть имели два лишних дня на восстановление. Приятный бонус.
Разумеется, шансы «Авангарда» заметно выше, тем более на своём льду. В то же время «ястребы» сейчас явно находятся не в лучшем состоянии, а вот подопечные Алексея Ковалёва никого просто так не отпускают. В движении они вряд ли проиграют, преимущество в свежести должно быть. Уже большое дело.
Раз так, логично отталкиваться от аутсайдера. Мы бы выбирали между Ф2 (+2) за 2.00 и ИТБ 1.5 гола «Куньлуня» за 1.81. Оборона у омичей не блещет. Если Шимон Грубец снова не станет тащить всё подряд, разгрома тут быть не должно.
«Авангард» — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 декабря 2020 года
«Куньлунь» сейчас хорош, в семи из восьми последних матчей даже набирал очки. Правда, в оставшемся случае получили 1:5 от «Авангарда», но там две шайбы получили в концовке, а Шимон Грубец много выручал. Омичи под конец 2020 года просели — энергии не хватает, пропускают достаточно. Предпосылок для разгрома не видно.
Ставка: победа «Куньлуня» с форой (+2) за 2.00.
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