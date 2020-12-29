«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз: аутсайдер АПЛ заставит Моуринью, Кейна и Сона страдать

30 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 6.50. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 30 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» (30.12.2020)

Многострадальный 2020 год доживает последние деньки, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии завершится 30 декабря двумя поединками. В самом раннем из них сразятся столичные «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм». Лондонское дерби стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».



«Шпоры» в прошлом туре гостили у «Вулверхэмптона» и сыграли вничью (1:1). Забили уже на первой минуте после удачного розыгрыша корнера, после чего отдали территорию. Однако дотерпеть до победы не сумели. Не хватило совсем чуть-чуть. Сценарий Жозе Моуринью на 86-й минуте испортил Ромен Сес, тоже после углового.



Теперь в таблице команда именитого португальского тренера идёт на седьмом месте, набрав 26 очков. Правда, плотность верхней части настолько высокая, что сразу восемь участников находятся в радиусе четырёх пунктов от второй строчки. Причём у некоторых даже есть по одной или по две игры в запасе.

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«Фулхэму» нужны очки по другой причине. Сыграв 15 поединков, лондонский клуб расположился на 18-м месте, прямиком в зоне вылета. До спасительной 17-й позиции не хватает двух очков. Всего одна удачная серия способна вытащить со дна, но конкурентов и здесь хватает.



Впрочем, отдать должное «дачникам» тоже стоит. В шести последних турах АПЛ потерпели всего одно поражение, за которое к тому же сложно ругать. В гостях от «Манчестер Сити» (0:2), пусть и без каких-либо шансов. В остальных же пяти случаях получалось набирать очки, хотя среди соперников был даже «Ливерпуль» (1:1).



Любопытно, что главный тренер Скотт Паркер сумел отладить игру в обороне. За шесть предыдущих туров лондонцы пропустили всего лишь пять мячей, три из которых с пенальти. «Тоттенхэм» в чемпионате Англии не забивает более двух мячей уже 10 игр кряду, теперь рассчитывать на разгром тоже вряд ли стоит.

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Однако с голами у «Фулхэма» проблемы. За 15 сыгранных туров он забил 13 раз, что даже меньше одного мяча в среднем за матч. А оборона «шпор» по-прежнему остаётся одной из лучших в первенстве, пробить её удаётся далеко не всем. При таких раскладах мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.98.



Повысить коэффициент можно комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 2.5 мяча», за такой вариант букмекеры предлагают 2.26. Всё-таки команда Жозе Моуринью будет покрепче, да и дома в шести последних играх в АПЛ проиграла лишь однажды.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 30 декабря 2020 года

«Фулхэм» набрал неплохую форму, мало пропускает и стабильно набирает очки. Однако тягаться с «Тоттенхэмом» на его территории будет проблематично, оборона Жозе Моуринью по-прежнему является одной из лучших в АПЛ. Много голов не ждём, но «шпоры» наверняка без очков не останутся. Тотал меньше 2.5 мяча за близкий к двойке коэффициент кажется разумным вариантом.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.